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全台6成車禍發生在路口！　9月1日全國交通大執法嚴格取締

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▲全國警方9月1日將在路口針對車輛未禮讓行人進行交通大執法。（圖／記者張君豪翻攝）

▲全國警方9月1日將在路口針對車輛未禮讓行人進行交通大執法。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

據交通部統計2019年全年度全國道路交通事故死亡人數為2865人，較2018年增加85人；2020年1-5月全台車禍死亡人數也高達1221人，較去年同期增加47人，經分析約有6成發生於路口，其中包含行人死亡人數近4成亦發生在路口；路口行人致死主因以汽機車「未注意車前狀況」、「搶越行人穿越道」及行人「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」為前3名致死原因。

為防止上述現象繼續惡化，交通部與內政部、警政署於9月1日聯合執行「全國路口安全大執法」全台警方將從明天1日凌晨起開始嚴格執法，針對路口、行人穿越道未禮讓行人亂向加重取締。

對此警政署表示，從2015年至2020年6月份各警察機關針對「車不讓人」、「行人違反路權」違規行為舉發件數統計：光從2015年87萬9698件、2016年92萬4921件、2017年105萬9530件、2018年113萬2792件、2019年138萬1063件、2020年1至6月份77萬9110件，開罰數據逐年遞增，也希望汽機車駕駛能建立禮讓行人的守法觀念。

但警方表示，根據今年統計數據，汽機車未禮讓行人的車禍傷亡人數仍未明顯減少，故內政部與交通部規劃自明天9月1日起，實施全國同步「路口安全大執法」，藉由強力執法手段，提升用路人守法觀念，以維護道路交通安全。

警政署表示，為宣示政府維護路口安全，已發函各縣市警察局規劃為期1個月路口安全大執法工作，其執法重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

同時警政署呼籲汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」；行人亦應依規定行走行人穿越道，不闖越車道行走，並遵守號誌及警員義交人員指揮規定。

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