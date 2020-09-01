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屏東「交通大執法」開跑！東港10大肇事路段曝...2醫院前列重點

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▲警政署路口大執法1日開跑，屏東縣東港警方加強取締違規，籲用路人遵守交通規則 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲警政署路口大執法1日開跑，屏東縣東港警方加強取締違規，籲用路人遵守交通規則 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局1日起進行交通「路口大執法」1個月，其中東港警分局轄內針對轄區今年以來易肇事路段加強取締勤務，籲請用路人遵守交通規定，以免被開單告發。

▲警政署路口大執法1日開跑，屏東縣東港警方加強取締違規，籲用路人遵守交通規則 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲▼開單告發、取締勤務。

▲警政署路口大執法1日開跑，屏東縣東港警方加強取締違規，籲用路人遵守交通規則 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局說，根據交通部資料統計，2019年度全國發生道路交通事故於30日內死亡者，人數為2865人，經分析約有6成發生於路口，其中行人死亡人數近4成亦發生路口，肇事原因多為「未注意車前狀況」、「搶越行人穿越道」及「行人未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」。為有效提升行人路口安全，防止人車爭道情形惡化，今天起全國警察單位同步進行為期1個月的「路口大執法」，保障用路人行的安全。

這次加強取締違規項目有汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈、行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌標線、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路。

東港警分局長謝政憲表示，轄區今年1至7月十大易肇事路段，分別為東港鎮中正路段、中山路段、光復路段、沿海路段、明德路段、林邊鄉中山路段、崁頂鄉屏187線、新園鄉臥龍路、仙吉路、及南興路段等路段。

尤以東港鎮安泰醫院前及中山路輔英醫院前路口常有行人違規穿越馬路或汽機車行經路口未禮讓行人等違規情形，險象環生，呼籲駕駛汽機車行經這些路段的民眾務必提高警覺，行人穿越馬路務必行走斑馬線，並加強宣導民眾「路口慢看停」的觀念，避免ㄧ時搶快造成悲劇發生，共同降低交通事故發生。

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