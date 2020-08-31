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9月新制再+1！北市「營業場所審查」新規定...違規最高罰30萬

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記者周亭瑋／綜合報導

2020年9月起，有許多新制上路，包括為期1個月的全國路口安全大執法、兒童安全座椅新規定；另外，還有與民眾荷包息息相關的租屋新制、機車汰舊換新補助等。《ETtoday新聞雲》記者整理出7大新制懶人包，讓讀者一目了然。

【8/31 16:00新增】北市都計建管新制（9月1日起）

●申請人辦理設立、遷址（以上含分公司、分支機構）、新增營業項目登記案件，如營業場所未符合都計建管規定，經行政指導要求改正後，仍執意辦理登記者，將全面追蹤列管。

請繼續往下閱讀...

●營業場所未符合都計建管規定辦理登記者，如經目的事業主管機關至現場訪視仍有違規使用情事，除了可連續裁處6萬以上、30萬以下罰鍰，並將停止供水、供電。

●場所審查增加「住宅為主兼辦公室」選項

交通部路口安全大執法（9月1日起，為期1個月）

執法重點項目：
●駕駛→汽機車不停讓行人；車輛轉向不暫停讓行人優先通行；汽機車闖紅燈及紅燈右轉。

●行人→未依規定行走行人穿越道；未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路等。

台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）2496178

▲北市推機車路邊停車月票。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

機車汰舊換新補助（9月1日起）

換購機車者：
●可以改向「新車車籍設籍地的環保機關」提出補助申請。
●無須檢附「汽機車異動登記書影本」（可從相關資訊系統查詢）。
●無須檢附相關文件，例如新車照片（行照已有相關資訊）。
●補助金額採分年度調降：
2020年底前→補助最高新台幣5000元
2021年→補助降為3000元

換購電動自行車者：
●向「戶籍地的環保機關」提出申請。
●需附上新購車輛照片。
●改為檢附「發票影本」即可。

▲台南市政府交通局為讓低頭族抬頭挺胸過馬路，選定人潮聚集的海安商圈、湯德章紀念公園週邊路口，試辦增設行人號誌燈輔助顯示屏（VMS）。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林悅翻攝）

兒童安全座椅新規定（9月1日起）

●開車載2歲以下幼童，必須使用「攜帶式嬰兒床」或「後向式安全座椅」。
●2-4歲以下，且體重18公斤以下者，應坐於車輛後座「幼童用座椅」，並優先選用「後向式安全座椅」。
若未依規定，可處1500-3000元罰鍰。

全北市機車族新制

路邊機車停車月票400元。（9月1日起）
●全市每日1單20元、電動機車維持免費停車優惠。（9月7日起）
●原本內科、松山車站、士林夜市等路邊區域性月票，即日起將停售。
●停車月票可到北市停管處官網訂購。

▲床,房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲租賃期間，房東不得用任何理由要求調漲租金。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

租屋新制（9月1日起）

電費部分
新制明定分租套房或雅房的房東所收取的電費需
●區分為夏月（6月-9月）及非夏月（10月-5月）
不得超過台電鎖定最高級距上限：夏月每度6.41元，非夏月每度5.0.3元。

合約、住房部分
●簽約時，應出示有權出租住宅的證明文件。
●簽約時，說明房客負責修繕的項目及範圍。
●租賃期間，房東不得用任何理由要求調漲租金。
●租賃期間，保持住宅合於居住使用。

便利商店代收稅款新制（9月16日起）

四大超商代收稅款限額，提高為每筆3萬元。
●開放非現金支付工具繳納稅款，包括實體信用卡、行動支付、電子票證。

B、C肝免費篩檢新制（9月1日起）

將免費Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢對象擴大至79歲，每年可望增加30萬人受惠。

►口碑超強小金瓶

▼超商代收稅款限額提高至每筆3萬元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲▼小七隱藏版冰淇淋 。（圖／資料照）

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