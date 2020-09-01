兩兄弟喝酒口角　弟縱火燒家一旁看熱鬧

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▲屏東縣萬巒鄉泗溝村發生火警，消防人員滅火，警方將縱火的古姓男子送辦 。（圖／民眾提供及翻攝）

▲屏東縣萬巒鄉泗溝村發生火警，消防人員滅火，警方將涉縱火的古姓男子送辦 。（圖／民眾提供及翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉泗溝村古姓兩兄弟，31日下午4時許在家裡米酒，喝到晚上，弟弟欲向胞兄索討零用錢遭拒，弟弟竟然生氣用打火機點燃報紙縱火，致住處陷入火海，消防隊獲報前往滅火，警方將弟送逮獲，訊後依公共危險罪嫌送辦。

▲屏東縣萬巒鄉泗溝村發生火警，消防人員滅火，警方將縱火的古姓男子送辦 。（圖／民眾提供及翻攝）

▲▼古男送辦、消防人員滅火。

▲屏東縣萬巒鄉泗溝村發生火警，消防人員滅火，警方將縱火的古姓男子送辦 。（圖／民眾提供及翻攝）

警方調查，古姓兄弟，兄66歲，弟53歲，兩人平常沒有固定工作，都有酗酒習慣，昨天下午4時左右，兩人又在家裡拿米酒開喝，喝到晚上8時40分，弟弟欲向胞兄要零用錢遭拒，兩人發生爭執，弟弟憤而以打火機引燃報紙縱火，一下子一層樓水泥磚造鐵皮屋頂之房屋，陷入火海。

鄰居發現，打119求助，消防隊獲報，出動消防車及消防、義消 人員前往滅火，20多分鐘將火勢撲滅，但兩人所住的房屋已均付之一炬，燒為灰燼。

內埔警分局萬巒所警員王李平生及王國學在火場查訪鄰居，發現昨天只有兩兄弟在家，他們下午就開始飲米酒。火勢蔓延時，兩兄弟卻也隨著鄰居在火場外看戲。弟弟遭逮捕時，仍酒言酒語，惟對犯行坦承不諱，酒測值並高達0.94毫克、古兄酒測值為0.95毫克。為釐清案情，警方會同消防人員進入現場勘驗，訊後依公共危險罪嫌送辦。

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