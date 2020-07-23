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小孩子才拿試吃包！台製「貓乾乾」一次1.5kg免費進貢給貓皇　貓奴再抽超Q好禮

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▲▼貓,貓咪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少毛拔麻習慣每隔一陣子就幫家裡的貓皇換乾乾，讓牠們不用一個牌子一種口味吃到膩。（圖／pixabay）

消費中心／綜合報導

你家的貓皇也是一隻挑嘴貓嗎？為了貓孩健康，不少貓奴每過一陣子就會幫貓咪換飼料，希望藉此讓牠們均衡攝取多種營養。但若是家裡有隻挑嘴貓，拿不準牠們的口味、習慣，可能吃幾口就整袋拋棄，讓貓奴賠了荷包又崩潰。近日台灣品牌「寶多福」體貼飼主的難處，竟然推出「1.5kg免費試吃」大招募，果然讓貓奴樂翻直呼，「太佛心啦！」

新手拔麻網路爬文往往會發現，幫家裡的貓皇換飼料完全是兩樣情，有的貓照樣大吃，有的則是吃得意興闌珊。其實能獲得「挑惕貓皇」欽點的乾乾，不只口味要符合牠們的喜好，口感更是關鍵。市面上的乾糧「造型」多種，「寶多福」以最受大部分貓皇喜愛的「小圓扁顆粒」設計，雖然外型普普，然而直徑約5.5～6.5mm、厚度約2.5～3.5mm的大小，就是多數貓咪覺得最適口的入口大小，才能愈吃愈唰嘴，一吃成主顧。

但不是貓皇喜歡的就是好乾乾，身負貓皇健康重責大任的貓奴，更注重的是，新乾糧否能帶給貓孩必要的營養。台製的「寶多福」原物料與成品皆分別通過十大檢驗，營養成分也和全球飼料大廠一樣，依照AAFCO（美國飼料管理協會）對於貓食的營養標準所定，拔麻不用精通動物營養學，送上「寶多福」給家裡的寶貝就行。

▲▼ 貓，寶多福，乾乾，毛小孩。（圖／寶多福提供）

▲3＋1保健機能幫拔麻把關貓孩每一步的成長。

乾飼料可說是多數拔麻為貓孩準備的重點食物，做為一天中最重要的食物與營養來源，拔麻也希望貓咪能從中進行日常保養。「寶多福」的配方主要針對成貓所需的營養精心調製，並以「3+1保健機能」守護多數成貓，美味的乾乾裡含有可維持消化道機能的納豆益生菌、幫助毛髮亮麗的有機礦物質鋅、降低便臭讓奴才貓皇都能大口呼吸的絲蘭萃取物，尤其成貓最要注重的下泌尿道健康，也有蔓越莓萃取物幫忙維持把關。專為貓皇精心調配的均衡營養，讓貓奴買得放心、貓皇吃得開心。

▲▼ 貓，寶多福，乾乾，毛小孩。（圖／寶多福提供）

▲台灣品牌「寶多福」近日推出的「免費1.5kg試吃」以及抽獎活動，狂撩拔麻們的心。

近期釋出消息，讓所有貓奴眼睛一亮的「免費1.5kg試吃」招募活動，現在開跑了！即日起～8/11（二）只要到活動網站參加答題活動、填寫個人資料，簡單輕鬆就有機會得到免費1.5kg試吃包。拔麻與貓孩體驗後再填寫測問卷，還有機會獲得麻薯貓砂盆、酪梨寵物窩、寶多福1.5kg貓糧三包等好禮。現在就報名試吃活動，不論是日常吃食或生活風格，就有可能一次滿足，幫貓奴大省荷包的活動，教人怎能不衝一波。

手刀索取1.5kg貓糧試吃：https://reurl.cc/qd7qLy
本篇文章與寶多福合作
 

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