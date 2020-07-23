兒子7年前用的尿布再升級！阿包醫生實測「透氣度大躍進」馬上囤貨給二寶

▲即將迎接二寶的阿包醫生也來分享親身實測的想法，直接為大家解惑。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

夏天到了，爸媽忍不住擔心寶貝屁屁一整天悶在尿布裡的肌膚問題，近來許多網紅媽咪接連熱情推薦新升級的幫寶適一級幫紙尿褲，讓這款號稱是日本產院指定使用的360度透氣尿布，吸引許多新手爸媽目光。

然而，這款尿布不僅讓頭次迎接小孩的父母驚豔，距離老大出生已隔7年、今年7月底即將迎接二寶的小兒科阿包醫生，最近在臉書提到和太太一起採買嬰兒用品時發現，「才隔七年的時間，育兒用品怎麼可以更新成這樣？！」他笑稱，現在有許多讓育兒更方便的東西，真的買不完，而重視寶寶屁股問題的阿包醫生，自然沒有錯過這款360度透氣尿布，近日終於分享親身實測的想法，直接為爸媽們解惑。

身為兒科醫生診治過無數寶貝屁屁問題的阿包醫生首先指出，夏天時寶寶最常發生紅屁屁等問題。「夏天天氣熱，尿布往往比大人穿的內褲還悶熱，容易誘發細菌、黴菌的感染，造成皮膚出疹的狀況。」他分享，常遇到有些寶寶大小便次數很多，加上外出時可能不方便勤換尿布，導致大小便悶積太久、不乾爽，造成屁屁刺激而引起黴菌、細菌感染。「屁股破皮後，皮膚再碰到大小便就會讓寶寶疼痛、睡眠品質不好或亂哭。」

▲新升級的幫寶適一級幫紙尿褲表現非常優異，整件尿布360度透氣。內外表層有著滿滿可見的1000萬個透氣孔。

想要幫寶貝遠離紅屁屁，阿包醫生指出，關鍵在於「尿布的透氣度」，不僅要能快速吸收寶寶排泄物、還要能快速散熱；此外，最重要是勤換尿布，才能杜絕反覆尿布疹的狀況。先前阿包醫生曾在實測影片中發現，新升級的幫寶適一級幫紙尿褲表現優異，整件尿布360度內外透氣+1000萬個內外透氣孔，瞬吸快且隔離稀便，難怪在網路上流傳有「真正會呼吸的尿布」之稱。

▲新升級的一級幫此次針對腰圍部分，也有做無數透氣孔。除此之外彈性升級更加柔軟包覆

阿包醫生表示，寶寶尿布雖然需要完整的包覆性以避免大小便外漏，但有時包覆性過強，反而會造成大腿或腰圍出現勒痕，長期摩擦對寶寶細緻的皮膚就會造成持續刺激，「為了預防寶寶炸屎，尿布腰圍通常會收得比較緊，但不是每家廠牌的尿布都會強調腰圍透氣，有時在門診遇到寶寶下腹部出現疹子，往往就是因為腰圍悶熱的關係。」這次測試讓阿包醫生驚豔的是，新升級的一級幫此次針對腰圍部分，也有做透氣度測試，「既符合需反覆更換尿布的寶寶的使用需求，也很適合在悶熱的夏天使用。」

阿包醫生也分享，已經7歲多的大兒子，小時候就是用幫寶適尿布，那時用起來覺得吸水力很好、吸水量也夠，讓當時的兒子屁股總是處於乾爽的狀態，不常出現尿布疹。近來見證育兒用品的世界果然「日新月異」的他，為了迎接正好在炎熱夏季「報到」的二寶，更是優先選擇新升級的幫寶適一級幫紙尿褲，讓二寶從出生就開始舒爽使用。

▲阿包醫生這次更是優先選擇新升級的一級幫紙尿褲，讓二寶從出生就開始使用。

在阿包醫生參與的「Babyhome夏日尿布透氣評測」中，獲得冠軍的幫寶適一級幫紙尿褲，材質薄透，同時通過吸收力、透氣度、散熱度這3個層層考驗，毫不意外地得到最優異成績，榮登三冠王。如同阿包醫生分享面對棘手的育兒難題，總是會追溯到最根本的原因，幫寶適也了解一般新手爸媽最擔心的炸屎、屁屁不舒服、無法睡過夜等問題，其實多半源自於尿布不夠透氣乾爽，希望讓新升級的一級幫紙尿褲，幫孩子打造乾爽舒服生活。

寵愛寶貝的爸媽如今在台灣也能選購新升級「日本製」一級幫尿布。了解台灣爸媽心理的阿包醫生幫補充，「幫寶適的尿布每個都有自己的身分證編號，可想而知製作過程是有嚴格把關。」升級後的尿布不只維持原本瞬吸力的優異表現，現在有了360度的透氣孔，更能幫寶寶的屁屁全面呼吸。加上每片尿布都有出生證明，可查詢生產批次、溯源追蹤，以精品規格製造的用心，不只讓新手爸媽安心，也讓像阿包醫生這樣準備迎接新生兒的家庭，更放心地將寶貝再次交給眾人力薦的尿布品牌。

▼升級後的幫寶適紙尿褲不只維持原本瞬吸力的優異乾爽表現，現在有了360度的透氣孔，更能幫寶寶的屁屁全面呼吸。

