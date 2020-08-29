　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化血清檢測　教部：若違研究倫理最高罰百萬、中止研究

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲萬人血清抗體篩檢。（圖／ETtoday資料照）

▲萬人血清抗體篩檢。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社記者陳至中

彰化檢測血清抗體研究，遭質疑先研究才通過倫理審查。教育部表示，如果確有違法，可處新台幣10萬元到100萬元罰鍰，情節重大可限研究者一年內不得申請研究經費補助。

彰化縣6月11日宣布啟動血清抗體調查，6月24日由台大提供經費採購試劑給彰化縣使用，但這項計畫卻是在8月11日才通過台大行為與社會科學倫理委員會（案號202007HM059）審查，引發先執行計畫後補審查的疑慮。

請繼續往下閱讀...

衛生福利部要求研究團隊回覆研究計畫書、研究倫理同意文件、受試者同意書等。醫事司長石崇良日前接受媒體聯訪表示，待收到報告後，會看計畫內容對受檢者造成多大的傷害，依情節輕重給予懲罰。如沒通過就執行，會依法罰款新台幣10萬元到100萬元，由主管機關教育部裁罰。

教育部官員今天告訴中央社記者，近期尚無處理違反「人體研究法」的個案，但大學執行研究計畫，如違反人體研究倫理相關疑義，教育部會依規定查處。

如果違法查證屬實，不僅是研究計畫主持人、成員會受罰，教育部依法也可懲處校方、學校研究倫理審查委員會。如果情節重大，也可令學校終止研究。

如果受處分人違法情節重大，教育部可限制一年內不得申請政府機關或政府捐助成立的財團法人研究經費補助。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
吳奇隆突遭「5保鑣衝上壓倒」！粉絲心疼…本人高EQ回應
扛好市多20kg商品回家！「爬4F開箱組好」結果悲劇了
女友人結婚！喊價「紅包不可低於3600」　他轟滾蛋：當活體豬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

80歲爺爺搭公車跌倒！家屬堅持提告　司機淚訴：還我一個公平

彰化血清檢測　教部：若違研究倫理最高罰百萬、中止研究

下一步開放台豬用瘦肉精？農委會解釋「用藥修改公告」

女友人結婚！喊價「紅包不可低於3600」　他轟滾蛋：當活體豬賣？

周末再玩一波！梅莎狂「增胖」等變強颱　北台灣開學日迎雨彈

ETtoday獲《We愛獎》！導盲犬寄養家庭「第一個媽媽」大賽勝出

飯糰包到一半！阿姨狂罵「這樣有毒啊」　闆娘委屈：妳全家都養生

教育部承諾營養午餐都用「國產豬牛」　她質疑：餐費這麼低如何做到

2020雲林航空嘉年華　媽祖號正式啟航巡迴全國

午後雷雨來了！雙北等13縣市大雨特報　防雷擊強陣風

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

調皮老爹惡整帥兒「沒在客氣！」 他被可樂射臉...網：這就是父愛XD

館長主刀醫師曝「他一直拜託」！手術7小時...2周內有機會出院

超帥鮮肉深情酥麻高唱《想自由》 網全聽醉「狂重播」：這顏值可以

《以家人之名》凌霄尖尖初吻GET！　宋威龍托臉：想跟某個人生兩個小孩

館長遭23歲狂粉「猛轟3槍」畫面曝光！　中槍滾一圈跌落車外…蔡阿嘎9字應援

80歲爺爺搭公車跌倒！家屬堅持提告　司機淚訴：還我一個公平

彰化血清檢測　教部：若違研究倫理最高罰百萬、中止研究

下一步開放台豬用瘦肉精？農委會解釋「用藥修改公告」

女友人結婚！喊價「紅包不可低於3600」　他轟滾蛋：當活體豬賣？

周末再玩一波！梅莎狂「增胖」等變強颱　北台灣開學日迎雨彈

ETtoday獲《We愛獎》！導盲犬寄養家庭「第一個媽媽」大賽勝出

飯糰包到一半！阿姨狂罵「這樣有毒啊」　闆娘委屈：妳全家都養生

教育部承諾營養午餐都用「國產豬牛」　她質疑：餐費這麼低如何做到

2020雲林航空嘉年華　媽祖號正式啟航巡迴全國

午後雷雨來了！雙北等13縣市大雨特報　防雷擊強陣風

快訊／小琉球驚傳溺斃！3男1女約潛水　他「突然失聯」卡消波塊亡

中職／下半季失分多信心全無　蔡齊哲從懷疑自己找解答

「有您的照顧雲林更溫暖」　雲林將每年6月3日訂定為「照服員日」

力挺台灣豬！冷凍豬肉無法滿足消費者　鄭文燦：營養午餐選國產豬

館長中3槍台中旗艦館9/1開幕恐延期？　業者：如期舉行

開車族最常忽略「3大傷車行為」！停著吹冷氣一堆東西提早壞

吳奇隆錄影被當壞人「5保鑣衝上壓倒」！　粉絲心疼拒看節目…他高EQ回應

曾批張雨綺「沒當女團的潛質」！　杜華改口讚「妳可以」：我自打臉

準台語金曲歌王「本業是律師」！　「回娘家」曝入圍心聲

你的臉洗對了嗎？正確潔顏5觀念　每日最多3次、不一定要用洗面乳

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

搭自強號南下遇射精狼　妹子一摸頭嚇哭

逛好市多「這句話」不能信　她親身驗證！

砸2600萬救網站！館長3天前求救：遇流氓

3打3摩鐵「大鍋炒」　下體痛爆要媽陪看醫

辦好市多會員會脫單好瞎　他半年後驚呆

帥炸「消防猛男」嬌妻照片曝光！

486先生曝館長病床照　粉絲感動祈願

雪花白口罩4縣市開賣　新色曝光9/2預購

逛賣場「白T妹上車了」還有司機推！

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

梅莎颱風強度激增　明晚影響北台灣

快訊／再增1例境外移入

更多熱門

相關新聞

營養午餐都用「國產肉」她質疑：餐費這麼低如何做到

營養午餐都用「國產肉」她質疑：餐費這麼低如何做到

政府宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬，以及30月齡美牛進口，但也表示，這些肉品不會進入學校午餐裡，學校營養午餐採國產肉品。對此，校園午餐搞非基共同發起人黃佳琳表示，現在的學校午餐都不必然是國產肉品了，未來又如何能證明不是用萊劑美豬？況且現在學校午餐費用這麼低，要全面使用國產肉品，根本做不到。

國軍吃美豬美牛？　國防部回應了

國軍吃美豬美牛？　國防部回應了

政風調查第2階段送法制調查　彰府4字回

政風調查第2階段送法制調查　彰府4字回

陳時中：彰化政風調查第二階段完成

陳時中：彰化政風調查第二階段完成

美牛豬開放　教育部：營養午餐採國內豬牛肉

美牛豬開放　教育部：營養午餐採國內豬牛肉

關鍵字：

彰化血清抗體教育部倫理審查

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝！

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

「麥當勞女神」破尺度脫了！

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

連體嬰回不去了！《驕女》仁芯徹底黑化　

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

擁3辣妻＋8情人！66歲富豪「每天換房睡」爽翻

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

搭自強號南下遇射精狼　妹子一摸頭嚇哭

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

更多

最夯影音

更多
館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒
馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面