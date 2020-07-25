　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超級食物怎麼吃？《網路溫度計》10大酪梨料理掀熱議　第1名讓網友瘋狂敲碗

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

酪梨 。（圖／網路免費圖庫）

▲炎炎夏日想吃濃郁食物又擔心膩口，這時以擁有滑順口感、有「森林中的奶油」之稱的「酪梨」替代。（圖／翻攝自pixabay，下同)

消費中心／綜合報導

隨著低GI食物在近年帶起新飲食風潮，也讓超級食物之一的酪梨，重新站在更多人的餐桌上！炎炎夏日想吃濃郁食物又擔心膩口，這時以擁有滑順口感、有「森林中的奶油」之稱的「酪梨」替代，就是超完美的解套方法。近日《DailyView網路溫度計》調查並公布10大最受歡迎酪梨料理排行榜，第一名不是大家熟悉的酪梨布丁牛奶，但卻讓眾網友瞬間發出「哇」聲，直呼：「對齁，都忘記酪梨還可以這樣吃！」

酪梨吃法百百種，哪種最厲害？《網路溫度計》宣布，此次排行榜就由「酪梨漢堡」榮獲第一名！第二、三名依序為酪梨鮮奶、酪梨沙拉，其他受到網友青睞的品項，還包括酪梨吐司、酪梨壽司、酪梨三明治等美味料理。然而第十名的酪梨加州捲的網路聲量386遠遠遜於酪梨漢堡的2,651，落差之大也突顯酪梨漢堡在網友心中的地位。

雖然排名揭曉，支持度極高的酪梨鮮奶退居第二，但濃郁滑順的口感，還是讓不少女孩、健身族，每當肚子餓的時候就想來一杯，滿足之於還能增添飽足感，避免多餘熱量攝取。若想再多吃進纖維和澱粉，前10名名單內的酪梨沙拉、酪梨吐司、酪梨壽司、酪梨三明治、酪梨夏威夷蓋飯以及酪梨加州卷，也是不少輕食族熱愛的品項，只要簡單把酪梨切片或搗成泥，無論怎麼食用都簡單好吃、營養滿分。尤其有網友熱愛把熟透的酪梨切厚片再沾芥末、醬油入口，據說吃起來就像是脂肪肥美的鮪魚中腹，完全可以取代生魚片無誤！若是想讓小朋友從小就愛上酪梨獨特風味，加顆布丁製成酪梨布丁牛奶，或是拌入優格、果乾、麥片的酪梨果昔，就是豐富的下午茶點。

然而也有一派網友分析，酪梨應該要跳出「輕食派」的刻板印象，因為以正常食量來說，如果要把酪梨當料理吃，做成生菜沙拉、吐司等份量都太少，恰巧漢堡一向給人的印象往往是重口味、好吃但吃多容易膩的印象，若能搭配擁有宛如奶油滑順軟嫩的酪梨，不僅一樣保有濃郁口感，重點是吃完還格外清爽且營養加倍。

不過，過去就有不少酪梨愛好者分享，自己處理酪梨不容易，尤其對於料理初心者來說，酪梨很難辨別熟透了沒，網路上不時就有人PO文求救「殺到」好澀難入口的酪梨該怎麼辦，面對層出不窮的狀況，「酪梨老司機」乾脆直接推坑「吃現成的最美味啦」，但坊間要找到能滿足大部分人口味的品項，其實不簡單，網友大讚的名店，可能也得靠地緣性才吃得到，讓不少被勾起食慾的酪梨漢堡愛好者好苦惱。

酪梨 。（圖／網路免費圖庫）

《網路溫度計》也整理出酪梨漢堡爆紅的關鍵，推測主要是因為去年此時，麥當勞Signature極選系列推出「酪梨漢堡」，以澎湃的整塊酪梨切丁，被網友驚呼hen有誠意。當初限時限量的餐點，沒想到讓「鄉民群起敲碗不夠吃」，一年後仍然讓許多人念念不忘，聲量因此推到最高。如今不只老饕回味，就連沒嚐過的網友也被勾起興趣，想再到麥當勞吃一次酪梨漢堡。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
羅志祥被掀情變3個月後笑了 　1張照片釣出春風
清純女星當小三「1個月52次」榨乾情夫！22歲絕美女兒曝光
快訊／找到人了！癌末女兒「穿藍色禮服」想見媽最後一面　母將到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

單價史上最高！麥當勞期間限定「酪梨漢堡」　吃得到整塊切丁酪梨

手搖控的今夏新選擇！穀物專家搶攻「奶茶、咖啡」市場　清爽口感一秒圈粉

剛新婚就爆料老公「豬隊友」！詹子晴祭出「招牌調味」秒收服男人胃

座落「3捷運＋2TOD案」交通核心！士林一品「隔震工法＋精品標配」打造傳世美宅

不畏疫情「高雄持續翻轉」！首付28萬起搶進亞灣區　稀有1～3房小坪數狂吸買氣

不只台商熱愛！新店地標「碧波白」召喚出換屋置產族　放生老公寓、入主豪宅級建案！

用喝的桌遊？！茶飲跨界掀搶購潮　酷炫拍影片號召「多人運動」連爸媽也揪下海

這就是圓夢的感覺嗎！Vespa經銷商門檻大幅降低　車迷搶進淚喊：是時候了

超級食物怎麼吃？《網路溫度計》10大酪梨料理掀熱議　第1名讓網友瘋狂敲碗

東森購物攜手臺北醫學大學推健康飲食調理包　優勢互補共拓美食版圖

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

基隆男「來回輾狗」！小黑狗血泊中掙扎…他竟下車補一腳

李眉蓁質詢狂捧韓國瑜「太瘦了」　花120秒問1道題：市長幾公斤？

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

殘忍！男子輾狗2次再狠踹一腳 秀傷口喊冤「好心救牠還被咬」

超級食物怎麼吃？《網路溫度計》10大酪梨料理掀熱議　第1名讓網友瘋狂敲碗

東森購物攜手臺北醫學大學推健康飲食調理包　優勢互補共拓美食版圖

影／討論度超夯10大泡麵出爐　爆紅浮誇新品奪NO1網喊「狂」

全台夯台中購物節！「花小錢抽豪宅」燒五都網友買爆在地產品　消費額攻14億

叫賣哥重出江湖開賣千日陳酒　現場民眾掃光半面牆

給露營新手的入門秘笈！六大基本配備就能全程舒適寫意

新手爸媽必學！寶寶邁向翻身好動期　醫師教你「選對尿布」不崩潰

懸日美景又來了！台北市峨眉街、忠孝東西路「8/7起連6晚都能看」

求救！流理台變菜渣游泳池　8招水管阻塞必殺技

大聯盟公布最新檢測報告　上周6人染疫確診率0.05%

保值金飾也瘋旅行　汽車、行李箱變萬元足金串飾

新鮮人起薪甩22k　三大產業起薪冠軍是這間大學

被馬英九基金會批「跟消費券差太多」　政院談時間成本：三倍券更方便！

限量600部、352萬起！BMW「X7 Dark Shadow」暗影特仕帥到沒朋友

就是不爽戴臉上！倫敦男「口罩當丁字褲」上街秀腹肌　路人傻眼

租屋20年！「舊冷氣狂噴保麗龍屑」內行曝快換掉　1關鍵分辨：換窗型最省

可愛爆擊！玩具總動員玩具趴、175公分巨大史努比　全台4大卡通聯名店盤點

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

消費熱門新聞

討論度超夯10大泡麵　浮誇新品網喊「狂」

給露營新手的入門秘笈

網傳滿80元免運費！熊貓官方回應

台製「貓乾乾」一次1.5kg免費進貢給貓皇

上半年暢銷書TOP1　女性讀者高達9成

超商加賣5千盒「薰衣紫醫療口罩」

「氣炸鍋」怎麼挑？網評「關鍵3要點」

免藝FUN券！網路書店好康優惠整理一次看

全台8門市限定！肯德基「南洋沙嗲脆雞」新登場

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

萊爾富夢幻薰衣草紫口罩明開賣

台中購物節抽豪宅　五都網友買爆

500元動滋券免費送！400萬份登記就抽

消費滿千折百、健身房1個月免費去！家樂福「振興澎湃包」來了

更多熱門

相關新聞

麥當勞聯名故宮質感桌遊必收藏

麥當勞聯名故宮質感桌遊必收藏

繼麥當勞與台灣設計師品牌 APUJAN 合作推出「極黑系列」，融入夢幻的星空、太空船元素廣受好評。這回麥當勞驚喜找上故宮聯名，仿佛上演穿越劇一般，在「歡聚好食鷄」包裝中注入了象徵國泰民安的《歲朝歡慶圖》，絕美色系讓人光是看到第一眼就直呼：「超有Feel！」

不能只有吃過亞尼克！網友激推「生乳捲TOP10」

不能只有吃過亞尼克！網友激推「生乳捲TOP10」

這些食物多吃！名醫曝酪梨＝天然「降膽固醇藥」

這些食物多吃！名醫曝酪梨＝天然「降膽固醇藥」

盧秀燕穩紮穩打　網路聲量度與好感度全台第3

盧秀燕穩紮穩打　網路聲量度與好感度全台第3

大麥克免費吃！得來速「熟客券」回來了

大麥克免費吃！得來速「熟客券」回來了

關鍵字：

超級食物低GI酪梨酪梨漢堡麥當勞網路溫度計

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

癌末女兒穿藍色禮服想見媽最後一面　母將到醫院探視

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

快訊／2縣市大雨特報！午後防「強對流雷雨彈」連炸4天

中國駐休士頓領事館關閉！美方人員破門而入

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

國道貨櫃車連4撞！神奇金色客車完美閃避

更多

最夯影音

更多
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛
余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面