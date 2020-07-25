超級食物怎麼吃？《網路溫度計》10大酪梨料理掀熱議　第1名讓網友瘋狂敲碗

▲炎炎夏日想吃濃郁食物又擔心膩口，這時以擁有滑順口感、有「森林中的奶油」之稱的「酪梨」替代。（圖／翻攝自pixabay，下同)

消費中心／綜合報導

隨著低GI食物在近年帶起新飲食風潮，也讓超級食物之一的酪梨，重新站在更多人的餐桌上！炎炎夏日想吃濃郁食物又擔心膩口，這時以擁有滑順口感、有「森林中的奶油」之稱的「酪梨」替代，就是超完美的解套方法。近日《DailyView網路溫度計》調查並公布10大最受歡迎酪梨料理排行榜，第一名不是大家熟悉的酪梨布丁牛奶，但卻讓眾網友瞬間發出「哇」聲，直呼：「對齁，都忘記酪梨還可以這樣吃！」

酪梨吃法百百種，哪種最厲害？《網路溫度計》宣布，此次排行榜就由「酪梨漢堡」榮獲第一名！第二、三名依序為酪梨鮮奶、酪梨沙拉，其他受到網友青睞的品項，還包括酪梨吐司、酪梨壽司、酪梨三明治等美味料理。然而第十名的酪梨加州捲的網路聲量386遠遠遜於酪梨漢堡的2,651，落差之大也突顯酪梨漢堡在網友心中的地位。

雖然排名揭曉，支持度極高的酪梨鮮奶退居第二，但濃郁滑順的口感，還是讓不少女孩、健身族，每當肚子餓的時候就想來一杯，滿足之於還能增添飽足感，避免多餘熱量攝取。若想再多吃進纖維和澱粉，前10名名單內的酪梨沙拉、酪梨吐司、酪梨壽司、酪梨三明治、酪梨夏威夷蓋飯以及酪梨加州卷，也是不少輕食族熱愛的品項，只要簡單把酪梨切片或搗成泥，無論怎麼食用都簡單好吃、營養滿分。尤其有網友熱愛把熟透的酪梨切厚片再沾芥末、醬油入口，據說吃起來就像是脂肪肥美的鮪魚中腹，完全可以取代生魚片無誤！若是想讓小朋友從小就愛上酪梨獨特風味，加顆布丁製成酪梨布丁牛奶，或是拌入優格、果乾、麥片的酪梨果昔，就是豐富的下午茶點。

然而也有一派網友分析，酪梨應該要跳出「輕食派」的刻板印象，因為以正常食量來說，如果要把酪梨當料理吃，做成生菜沙拉、吐司等份量都太少，恰巧漢堡一向給人的印象往往是重口味、好吃但吃多容易膩的印象，若能搭配擁有宛如奶油滑順軟嫩的酪梨，不僅一樣保有濃郁口感，重點是吃完還格外清爽且營養加倍。

不過，過去就有不少酪梨愛好者分享，自己處理酪梨不容易，尤其對於料理初心者來說，酪梨很難辨別熟透了沒，網路上不時就有人PO文求救「殺到」好澀難入口的酪梨該怎麼辦，面對層出不窮的狀況，「酪梨老司機」乾脆直接推坑「吃現成的最美味啦」，但坊間要找到能滿足大部分人口味的品項，其實不簡單，網友大讚的名店，可能也得靠地緣性才吃得到，讓不少被勾起食慾的酪梨漢堡愛好者好苦惱。

《網路溫度計》也整理出酪梨漢堡爆紅的關鍵，推測主要是因為去年此時，麥當勞Signature極選系列推出「酪梨漢堡」，以澎湃的整塊酪梨切丁，被網友驚呼hen有誠意。當初限時限量的餐點，沒想到讓「鄉民群起敲碗不夠吃」，一年後仍然讓許多人念念不忘，聲量因此推到最高。如今不只老饕回味，就連沒嚐過的網友也被勾起興趣，想再到麥當勞吃一次酪梨漢堡。