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拒絕含瘦肉精美豬進口　桃園藍營議員：要求不得修改食安自治條例

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▲桃園市議會國民黨團捍衛市民健康，反對含瘦肉精美豬進口。（圖／桃園市議會國民黨團提供）

▲桃園市議會國民黨團捍衛市民健康，反對含瘦肉精美豬進口。（圖／桃園市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨政府同意開放美國含有萊克多巴胺（瘦肉精）的豬肉、及放寬30月齡以上美國牛肉進口，引發各界爭議。桃園市議會國民黨團31日抨擊蔡英文總統「昨是而今非」，表達堅決反對立場，要求市府不得修改食安自治條例相關條文，否則將抗爭到底。

「讓含瘦肉精豬肉進口那天，絕對是總統下台的時候」。黨團總召林政賢批評，當初民進黨曾經為了反美豬，霸占立法院上街頭遊行抗議，結果「換了位置就換了腦袋」，雙重標準到了極致，而且僅僅一場記者會，就直接宣布開放，完全不把台灣人放在眼裡。

詹江村、李柏坊、陳美梅、褚春來、徐其萬表示，民進黨核准含瘦肉精美豬來台，當中到底交換了什麼利益，必須交代清楚，而且民進黨高層「昨是今非」，將危及台灣經濟產業發展，同時很多家長也擔心，未來桃園市原禁止瘦肉精的相關政策會受到影響，一旦美豬進口合法化，加上台灣也開放使用瘦肉精，養豬業將全面淪陷，他們堅決反對因小利影響台灣養豬的大方向，甚至無法與世界接軌。

梁為超指出，副總統賴清德在台南市長任內說過「如果犧牲人民健康進口美豬牛，作為交換條件，那麼總統也別當了」，他反問賴清德，現在支持還是反對瘦肉精美豬進口，講過的話還認嗎？「現在與過去時空背景到底有什麼不一樣！」徐玉樹怒批，他建議讓民進黨員優先食用含瘦肉精美豬的美味，同時開放含瘦肉精美豬進口，將「不是第一道菜，也不是最後一道好菜」，慢慢的大家會看破民進黨的手腳。

「為了桃園市民健康，黨團堅持瘦肉精零檢出」，林政賢總結，桃園市衛生局2019年11月5日公布實施桃園市食品安全管理自治條例第12條條文就明確規定「本市販售之豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素（瘦肉精）。」黨團將全力捍衛這項條文，並要求衛生局依法行事，如果依然倒行逆施，黨團將抗爭到底。桃園市議會國民黨團31日於市議會一樓禮堂召開「捍衛市民健康、拒絕瘦肉精」記者會，黨團總召林政賢、副總召詹江村、陳瑛、李柏坊、執行長徐玉樹，還有市議員陳美梅、呂淑真、徐其萬、簡志偉、黃婉如、張桂綿、褚春來、周玉琴、陳萬得、王仙蓮、陳姿伶、梁為超等多名議員出席，全力砲轟蔡政府開放含瘦肉精美豬進口，戕害國人健康。

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