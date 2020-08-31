台北公車、捷運9月1日起「開放攜寵物鳥搭乘」　比照一般寵物規定

▲台北捷運、公車開放攜帶寵物鳥搭乘。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

家中有養寵物鳥的民眾注意了！台北市政府為了為便利旅客攜帶寵物鳥搭乘北市公車與捷運，台北市公共運輸處31日下午宣布，自9月1日起開放旅客得攜帶小型寵物鳥搭乘公車及捷運。

台北市公共運輸處31日表示，2005年10月為避免禽流感疫情發生及蔓延，一律禁止旅客攜帶鳥禽類動物搭乘大眾運輸工具，但經行政院農業委員會動植物防疫檢疫局長期監測未發現有寵物鳥感染禽流感案例，且為解決旅客需求，台北市自2020年9月1日起，開放旅客得攜帶小型寵物鳥乘車。

至於經濟類家禽，如雞、鴨、鵝、火雞、鵪鶉及鴕鳥等，台北市公共運輸處指出，依交通部、北市動保處表示，因目前國內仍有禽流感散發案例，為保障旅客健康，仍禁止攜帶。

北市公共運輸處提到，另為避免旅客攜帶寵物乘車影響其他乘客，攜帶寵物鳥搭乘公車或捷運，仍應比照一般寵物搭乘規定裝於長55公分、寬45公分、高40公分寵物籠或小容器內，且應包裝完固，無糞便、液體漏出之虞，頭尾四肢均不可露出，且每位旅客以攜帶1件為限，避免造成其他旅客不適。

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