北市青少年自殺人數上升64.7％　柯文哲籲重視：搶救生命很困難





▲台北市長柯文哲參加2020世界自殺防治日宣導大型記者會 。（圖／北市府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

為增進民眾對青少年自殺防治的重視，北市自殺防治中心於31日舉辦「守護生命 YOUNG起來！2020世界自殺防治日大型記者會暨互動展示活動」，醫生出身的台北市長柯文哲致詞時提到，搶救生命是很困難的事情，鼓勵憂鬱症、有自殺念頭者可以去尋找精神科專業醫生，盼讓北市成為健康城市。

台北市自殺防治中心31日於北市府市政大樓舉辦「守護生命 YOUNG起來！2020世界自殺防治日大型記者會暨互動展示活動」，由柯文哲帶領台北市政府12個局處及民間團體共同攜手啟動記者會。

北市衛生局指出，依據衛生福利部統計資料顯示，2019年台北市自殺死亡人數為339人，較2018年減少10人，值得注意的是15至24歲青少年自殺死亡人數，卻從2018年的17人，上升至2019年28人，上升64.7％，可見該族群的自殺防治刻不容緩。

北市衛生局表示，北市政府自殺防治中心分析2019年15至24歲青少年自殺通報資料發現，自殺前三大主因為精神健康（約36.3％）、家庭成員／親密關係（約32.9％）及學校適應問題（約10.7％）。因應青少年精神健康議題，台北市政府衛生局結合台北市醫療院所及心理衛生服務單位，建構校園醫療網絡，讓學校與家長可就近尋求醫療協助，以完善照護孩子的精神與心理健康，也透過跨網絡資源連結，加強多元、客製化之個案關懷服務。

柯文哲出席活動時提到，從統計數字上看起來，台灣算是自殺率比較高的地區，特別是青少年人數有上升，所以青少年自殺防治是需要注意問題，以前當醫生時知道要搶救生命很困難，「要把一個人救活很困難，怎麼會有人跑去自殺？這很不應該。」

柯文哲說，不過抱怨也沒用，要務實處理問題，北市自殺防治中心結合精神醫學、心理諮商跟心理治療，特別是校園有建構醫療網，提供學校老師就近協助。

柯文哲表示，常常說感冒或骨折看醫生很自然，但是心情不好或有自殺想法時，看醫生卻會不好意思，然而很多憂鬱症其實吃藥後就會明顯改善，憂鬱症、有自殺傾向很多是心理疾病，不敢說吃藥後會百分之百變好，但是會改善很多。

柯文哲呼籲市民共同參與北市此項活動，且如果看到朋友心情不好，可以問一問、傾聽一下，對方可能會好很多，且如果有憂鬱症，鼓勵去找精神科專業，不論是醫療還是心理諮商，很多可以改善，避免悲劇發生，盼透過努力讓北市成為健康城市。

北市衛生局指出，為了提供民眾自殺防治及心理諮詢服務，台北市政府設立1999轉8858諮詢專線、衛生福利部設立24小時免付費「1925依舊愛我」安心專線，若您或您身旁的青少年有感情、人際關係、生活學業及工作壓力等困擾，甚至引發情緒低落或有自殺想法時，都可以利用專線進行諮詢。

►振興一下我們的美麗

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995