機車停等區是自以為大的發明　柯文哲：在南部搭公車是「厭桃」





▲柯文哲出席交通會報。（圖／記者徐斌慎攝，以下皆同）

政治中心／台北報導

北市鄭州路、塔城街口原本開放機車直接左轉，但因為車流量龐大的因素，自8月1日起改成需要待轉。柯文哲27日表示，機車停等區是過去自以為偉大的發明，現在要改談何容易？必須先把機車量降到一定程度，但是又會碰到城鄉差距問題，像他之前去南部坐公車就不肯再搭乘，「去搭的是『厭桃』。」

台北市長柯文哲27日上午主持交通會報，聽取開放機車行駛第三車道（最內側車道）改善後的措施。柯文哲表示，這其實就是「塔城街事件」，塔城街機車左轉或待轉問題仍須想辦法解決，但這其實跟機車停等區有關，因為當初沒有設置時，機車騎士會藉機鑽縫隙至停等線前方；然而有了停等區後，機車鑽車情況不減反增，都會趁紅燈時騎到最前方的停等區。

柯文哲認為，機車停等區是過去自以為的偉大發明，機車不論是從內線或外線左轉，都可能會與汽車擦撞，如果機車能跟在汽車後面，而不是鑽縫隙或與汽車平行，左轉就比較不會出現事故，然而維持20年的習慣如今要改，談何容易？

柯文哲說，這條應該拿到交通部道安會去思考，如果機車量能降到一定程度，就可以做到這概念。但長期降低機車輛的作為，城鄉差距大，台北做得到，其他不一定做得到，台南騎車模式換到台北就不一樣，城鄉差距是存在的，北市有公共運輸，「你去高雄怎麼有公共運輸？」他去南部坐公車就不肯再坐，因為被嚇到了，沒有app使他不知道公車何時才會來，「去搭的是『厭桃』。」

最後，柯文哲表示，這條機車問題要拿到交通部道安委員會討論，現行機車使用量這麼大的狀況下，「這題無解」，需要花幾年把機車降到一定數量，才有辦法解決。