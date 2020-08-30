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曖昧女直播主還分斗內禮物！粉絲爆氣「菸灰缸砸他頭」逼錄下跪片

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▲桃園市吳姓女子自稱為直播主，為衝人氣向陌生男子借手機，趁不注意時利用行動支付盜刷線上點數詐財。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲廖男懷疑蕭男與他支持的女直播主有曖昧，還從他斗內的禮物中分取利潤，氣炸擄人逼拍下跪道歉影片。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名廖姓男子因懷疑另名蕭男與支持的女直播主有曖昧關係，且蕭男還從他贈送給女直播主的禮物中分取利潤，讓他心生不滿，與柯姓友人擄人到偏僻工地狂揍，逼拍「下跪道歉片」，下場遭法院判刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，廖男2017年8月3日因懷疑蕭姓男子與他在網路上認識的女直播主有曖昧關係，且他與柯姓友人「斗內」給女直播主的禮物，還遭蕭男從中分取利潤，2人氣得在柯男住處房間內，持手電筒、菸灰缸狂揍蕭男，使對方無法離去。

除此之外，廖男同日晚間10、11時許還開著蕭男的車，將人擄往新店區安坑車子錄附近的偏僻工地，期間柯男伸手揪扯蕭男的頭髮，將對方控制在副駕駛座上，抵達地點後，2人再將蕭男強拉下車，邊打邊逼他跪在地上，錄下承諾會賠償的道歉影片，2人洩憤完後，才將蕭男載回柯男住處，放他自由。

渾身傷痕累累的蕭男不甘受辱，決定報警處理。雖然廖男在法院審理時辯稱，是蕭男自願拍攝影片的，但台北地方法院勘驗相關事證後發現，蕭男錄影片時不段停頓、結巴，語句非常不順暢，廖男與柯男則是在一旁多次大聲要求，可見蕭男是受到逼迫拍攝下跪道歉影片，不採信廖男的說詞，審酌他已經賠償蕭男5萬元，依剝奪他人行動自由罪將他判刑4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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