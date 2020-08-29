80歲爺爺搭公車跌倒！家屬堅持提告　司機淚訴：還我一個公平

▲80歲的爺爺搭公車時跌倒，家屬決定向司機提告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友日前搭公車時，司機叮囑她要扶好「不然等等跌倒又怪我」，一問之下才知道，有一名80歲的爺爺搭車時沒扶好而跌倒，於是告司機刑事並要求高額的賠償金。當時司機看到爺爺手上拿著神經科的藥袋，但家屬卻一直說那是白內障的藥袋，讓他相當無奈，「這次事情結束後，就不再開公車了」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，爺爺因為沒有扶好而跌倒，家屬告司機刑事，並要求高額的賠償金。原PO繼續詢問司機後得知，公司只有幫公車司機保強制險，沒有加保其他的保險，賠償金的部分公司付七成，司機付三成。

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原PO向《ETtoday》記者表示，司機對這樣的提告感到非常冤枉，當時車子開得很順，並沒有緊急煞車的動作，也有證人可以證明，但是家屬很堅持要提告；當時司機還看到爺爺手上拿著神經科的藥單，想說爺爺是不是手腳不太穩，並不是司機亂開車而跌倒，詢問家屬後，對方卻說那是白內障的藥單。

▲司機表示，當時開得很順沒有急煞，還有證人可以證明。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

經過這一次的風波，司機無奈表示，等這件事情結束之後，就不再開公車了，風險太大沒有保證，也會害怕再次出現類似的事情，心裡會有一個結，也希望法院可以還他一個公平。原PO也在文中提及，自己的父親也是公車司機，「我知道公車司機非常累，也非常辛苦，希望每個乘客在搭乘大眾運輸時可以抓緊把手，如行動不便者，不要在行駛途中站立起來，這也是保護自身安全的方式。」

網友們看完後，紛紛在底下留言，「社會時代不同了，好人總是很難保護自己」、「司機真倒霉」、「司機這樣講也透露一半職場無奈」、「每一個人都覺得自已平衡好，但路上的突發狀況，不是你平衡好就能解決」、「這樣的情況很正常，而且在司機薪資裡還要扣保險費，也就是幫公司的車負擔部份保險費用」、「關鍵法官是不是恐龍而已」。