　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

80歲爺爺搭公車跌倒！家屬堅持提告　司機淚訴：還我一個公平

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼巴士,客運,座位,車,公車。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲80歲的爺爺搭公車時跌倒，家屬決定向司機提告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友日前搭公車時，司機叮囑她要扶好「不然等等跌倒又怪我」，一問之下才知道，有一名80歲的爺爺搭車時沒扶好而跌倒，於是告司機刑事並要求高額的賠償金。當時司機看到爺爺手上拿著神經科的藥袋，但家屬卻一直說那是白內障的藥袋，讓他相當無奈，「這次事情結束後，就不再開公車了」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，爺爺因為沒有扶好而跌倒，家屬告司機刑事，並要求高額的賠償金。原PO繼續詢問司機後得知，公司只有幫公車司機保強制險，沒有加保其他的保險，賠償金的部分公司付七成，司機付三成。

請繼續往下閱讀...

原PO向《ETtoday》記者表示，司機對這樣的提告感到非常冤枉，當時車子開得很順，並沒有緊急煞車的動作，也有證人可以證明，但是家屬很堅持要提告；當時司機還看到爺爺手上拿著神經科的藥單，想說爺爺是不是手腳不太穩，並不是司機亂開車而跌倒，詢問家屬後，對方卻說那是白內障的藥單。

▲▼司機,公車。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲司機表示，當時開得很順沒有急煞，還有證人可以證明。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

經過這一次的風波，司機無奈表示，等這件事情結束之後，就不再開公車了，風險太大沒有保證，也會害怕再次出現類似的事情，心裡會有一個結，也希望法院可以還他一個公平。原PO也在文中提及，自己的父親也是公車司機，「我知道公車司機非常累，也非常辛苦，希望每個乘客在搭乘大眾運輸時可以抓緊把手，如行動不便者，不要在行駛途中站立起來，這也是保護自身安全的方式。」

網友們看完後，紛紛在底下留言，「社會時代不同了，好人總是很難保護自己」、「司機真倒霉」、「司機這樣講也透露一半職場無奈」、「每一個人都覺得自已平衡好，但路上的突發狀況，不是你平衡好就能解決」、「這樣的情況很正常，而且在司機薪資裡還要扣保險費，也就是幫公司的車負擔部份保險費用」、「關鍵法官是不是恐龍而已」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
吳奇隆突遭「5保鑣衝上壓倒」！粉絲心疼…本人高EQ回應
扛好市多20kg商品回家！「爬4F開箱組好」結果悲劇了
女友人結婚！喊價「紅包不可低於3600」　他轟滾蛋：當活體豬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

80歲爺爺搭公車跌倒！家屬堅持提告　司機淚訴：還我一個公平

彰化血清檢測　教部：若違研究倫理最高罰百萬、中止研究

下一步開放台豬用瘦肉精？農委會解釋「用藥修改公告」

女友人結婚！喊價「紅包不可低於3600」　他轟滾蛋：當活體豬賣？

周末再玩一波！梅莎狂「增胖」等變強颱　北台灣開學日迎雨彈

ETtoday獲《We愛獎》！導盲犬寄養家庭「第一個媽媽」大賽勝出

飯糰包到一半！阿姨狂罵「這樣有毒啊」　闆娘委屈：妳全家都養生

教育部承諾營養午餐都用「國產豬牛」　她質疑：餐費這麼低如何做到

2020雲林航空嘉年華　媽祖號正式啟航巡迴全國

午後雷雨來了！雙北等13縣市大雨特報　防雷擊強陣風

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

調皮老爹惡整帥兒「沒在客氣！」 他被可樂射臉...網：這就是父愛XD

館長主刀醫師曝「他一直拜託」！手術7小時...2周內有機會出院

超帥鮮肉深情酥麻高唱《想自由》 網全聽醉「狂重播」：這顏值可以

《以家人之名》凌霄尖尖初吻GET！　宋威龍托臉：想跟某個人生兩個小孩

館長遭23歲狂粉「猛轟3槍」畫面曝光！　中槍滾一圈跌落車外…蔡阿嘎9字應援

80歲爺爺搭公車跌倒！家屬堅持提告　司機淚訴：還我一個公平

彰化血清檢測　教部：若違研究倫理最高罰百萬、中止研究

下一步開放台豬用瘦肉精？農委會解釋「用藥修改公告」

女友人結婚！喊價「紅包不可低於3600」　他轟滾蛋：當活體豬賣？

周末再玩一波！梅莎狂「增胖」等變強颱　北台灣開學日迎雨彈

ETtoday獲《We愛獎》！導盲犬寄養家庭「第一個媽媽」大賽勝出

飯糰包到一半！阿姨狂罵「這樣有毒啊」　闆娘委屈：妳全家都養生

教育部承諾營養午餐都用「國產豬牛」　她質疑：餐費這麼低如何做到

2020雲林航空嘉年華　媽祖號正式啟航巡迴全國

午後雷雨來了！雙北等13縣市大雨特報　防雷擊強陣風

快訊／小琉球驚傳溺斃！3男1女約潛水　他「突然失聯」卡消波塊亡

中職／下半季失分多信心全無　蔡齊哲從懷疑自己找解答

「有您的照顧雲林更溫暖」　雲林將每年6月3日訂定為「照服員日」

力挺台灣豬！冷凍豬肉無法滿足消費者　鄭文燦：營養午餐選國產豬

館長中3槍台中旗艦館9/1開幕恐延期？　業者：如期舉行

開車族最常忽略「3大傷車行為」！停著吹冷氣一堆東西提早壞

吳奇隆錄影被當壞人「5保鑣衝上壓倒」！　粉絲心疼拒看節目…他高EQ回應

曾批張雨綺「沒當女團的潛質」！　杜華改口讚「妳可以」：我自打臉

準台語金曲歌王「本業是律師」！　「回娘家」曝入圍心聲

你的臉洗對了嗎？正確潔顏5觀念　每日最多3次、不一定要用洗面乳

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

搭自強號南下遇射精狼　妹子一摸頭嚇哭

逛好市多「這句話」不能信　她親身驗證！

砸2600萬救網站！館長3天前求救：遇流氓

3打3摩鐵「大鍋炒」　下體痛爆要媽陪看醫

辦好市多會員會脫單好瞎　他半年後驚呆

帥炸「消防猛男」嬌妻照片曝光！

486先生曝館長病床照　粉絲感動祈願

雪花白口罩4縣市開賣　新色曝光9/2預購

逛賣場「白T妹上車了」還有司機推！

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

梅莎颱風強度激增　明晚影響北台灣

快訊／再增1例境外移入

更多熱門

相關新聞

社區鐵門「塞滿膠狀物」　網爆恐怖預謀

社區鐵門「塞滿膠狀物」　網爆恐怖預謀

「現今社會真的生病了！」一名女網友今（29）日在臉書《爆怨公社》貼出照片，說她要出門，開樓下大鐵門的時候，發現門鎖竟然被塞東西。原PO也補充，之前就發生過這樣的事，但找鎖匠來換鎖，還是會繼續被破壞，外加社區樓下都沒有監視器，根本抓不到人，讓她傻眼直呼「破壞別人的大門，不怕有報應嗎？」

訂70元滷肉便當...她一看配菜傻眼

訂70元滷肉便當...她一看配菜傻眼

妹子搭車撞見腳底板　網吐了：有味道

妹子搭車撞見腳底板　網吐了：有味道

抓包老伯x2「猛壓店門廣告板」　店家無言

抓包老伯x2「猛壓店門廣告板」　店家無言

機車停等區是自以為大的發明　柯文哲：在南部搭公車是「厭桃」

機車停等區是自以為大的發明　柯文哲：在南部搭公車是「厭桃」

關鍵字：

爆怨公社公車司機

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝！

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

「麥當勞女神」破尺度脫了！

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

連體嬰回不去了！《驕女》仁芯徹底黑化　

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

擁3辣妻＋8情人！66歲富豪「每天換房睡」爽翻

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

搭自強號南下遇射精狼　妹子一摸頭嚇哭

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

更多

最夯影音

更多
館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒
馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面