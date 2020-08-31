台東中小學課桌椅全面汰換　饒慶鈴：向花東基金爭取經費

▲台東縣長饒慶鈴將爭取花東基金來全面汰換課桌椅。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

31日是全國國中小開學日，台東縣各校也搭配進行友善校園週活動。台東縣長饒慶鈴特別蒞臨卑南國小，與全體親師生共同參與友善校園宣誓活動，展現「友善反霸凌、健康護兒權」的決心。此外，饒慶鈴特別提到1年級課桌椅汰舊換新計畫，採購1150套桌椅，共計403萬元，未來更計畫向花東基金爭取經費來全面汰換，提供孩子安心安全的學習環境。

教育部從15年前開始推動友善校園，希望透過營造友善安全的校園環境，讓師生可以在「如師如友，止於至善」的環境下安心學習。今年友善校園週宣導主題為「網路旅程:不留傷痕防治數位性別暴力」，活動於上午10點30分在卑南國小學生活動中心舉行，饒慶鈴特別請學校教師關心孩子在網路世界可能遇到的問題，期盼透過教育塑造孩子守法意識及網路素養，不讓自己變成被害人或加害人，讓孩子處於友善及安全的網路環境。

隨後進行1年級新式課桌椅汰換，饒慶鈴特別與1年級小朋友合影，也到1年級教室了解利用新桌椅上課情形，饒慶鈴表示，國民中小學學生班級教室課桌椅已10餘年未全面汰換，早已老舊且使用狀況不良，且桌椅高低型號眾多，學生不易尋得適合自己身高之桌椅，嚴重影響學生生理發展。

有鑑於此，台東縣府今年特別運用縣預算403萬，規劃採購1150套學生班級教室高度可調式課桌椅，汰換全縣1年級課桌椅，明年則將向花東基金爭取經費及自籌經費計3千多萬，將全面進行國民中小學學生班級教室課桌椅汰舊換新計畫，有效解決學生班級教室學習設備的需求，因桌椅高度皆可調整，學生容易調整課桌椅之高度而愉快的使用，學校也不必備料每種高度型號之學生課桌椅，減輕學校存放的負擔。

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▲台東縣長饒慶鈴將爭取花東基金來全面汰換課桌椅。（圖／記者楊漢聲翻攝）