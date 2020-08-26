黃健庭涉貪獲輕判5月　最高法院改判2月定讞、貪污無罪確定

▲黃健庭貪污案無罪確定，另被依幫助逃漏稅捐罪，判刑2月定讞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台東縣長黃健庭，被控於2004年立委任內，收受藥商回扣208萬元，檢方2008年提起公訴。案件纏訟13年，黃健庭更一審被依照違反《商業會計法》輕判5月。案件上訴最高法院，最高法院針對本案召開言詞辯論庭。全案於26日宣判，最高法院依違反《稅捐稽徵法》「逃漏稅捐罪」判刑2月，得易科罰金定讞，而原本的貪污無罪也一併確定。

本案緣於2004年間，檢方起訴指出，藥商「美時公司」希望將公司生產的藥品列入退輔會常備用品聯標品項中，讓各榮民體系醫院能採購使用。公司高層遂透過時任立委的黃健庭的張姓助理，向黃健庭遊說。而檢方認為，黃健庭。檢方估計，黃健庭因此收取藥商208萬元，除了透過張姓助理現金外，再以不實發票向購入6萬多元啤酒作為選民服務，並以此核銷，協助藥商短報營所稅，再分別以假發票、薪資單及各種交際費名目核銷，協助藥商逃稅。檢方於2008年提起公訴。

案件輾轉由台北地院審理，一審於2014年宣判，黃健庭貪污部分無罪，僅被以違反《商業會計法》判刑6月。2016年的二審仍認定黃健庭違反《商業會計法》，改判刑5月，貪污仍是無罪。全案再經撤銷發回，更一審於2018年宣判，還是僅依照《商業會計法》將黃健庭判刑5月，貪污仍是無罪。更審宣判後，由於《刑事妥速審判法》之限制，各界均認為檢方無法上訴，黃健庭就此貪污無罪確定。

不過檢方仍上訴最高法院，最高法院認為本案攸關《刑事妥速審判法》第9條的適用範圍，需針對此條文射程範圍與拘束力作法律上辯論，屬法律上爭議，因此日前召開言詞辯論庭，並通知檢辯雙方蒞庭陳述意見，當事人黃健庭則不須出庭，並由最高法院院長吳燦親自擔任審判長。

全案於26日宣判，最高法院認為黃健庭違反違反《商業會計法》部分的更一審判決無效，因此撤銷原判，但因判決無效，最高法院認為須循非常上訴救濟。另外因更一審判決無效，最高法院諭知本案回復到第一次二審的狀況，再加上《刑事妥速審判法》限制的關係，最後黃健庭被依照違反《稅捐稽徵法》「逃漏稅捐罪」判刑2月，得易科罰金定讞。