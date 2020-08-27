台東普查處辦行政作業管理系統研習　統一調查步驟與標準

▲台東普查處27日舉行行政作業管理系統研習 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為使各級普查人員了解人口及住宅普查的意義與重要性，熟悉普查各項作業規定及方法，台東縣人口及住宅普查處於今27日舉辦普查行政作業管理系統研習會，計有全縣各鄉鎮市公所普查主辦人員約30人參加，兼任普查處副總幹事的縣府主計處副處長陳宇華除了感謝大家的參與研習會，也期盼統一調查步驟與調查項目之認定標準，以利執行普查任務，達成預期目標。

普查行政作業管理系統研習會於27日上午9時在新生國中電腦教室進行，由兼任普查處副總幹事的縣府主計處副處長陳宇華主持，她表示，今年人口及住宅普查工作將從今年11月8日至11月30日全面展開派員面訪調查，並於前一周開放網路填報，民眾可善加使用。

普查採公務登記及調查整合方式辦理，從台東縣7百多個普查區抽選約34％樣本進行訪查填表，預計訪查約2萬6千多個家庭，請受普查的民眾能夠用最實際的行動來支持及配合這次的普查，也期盼所有參與普查作業同仁發揮團隊精神，全力支援，圓滿完成本次普查業務。

隨後進行行政作業管理系統使用介紹及實作練習，並由台東縣府主計處統計科長吳麗萍及同仁，向參與的各鄉鎮市公所普查主辦人員說明普查各項作業規定及方法，期能統一調查步驟與調查項目之認定標準，以利普查任順利執行。

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