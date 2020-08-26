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台東縣32處農地土壤污染管制獲得解除　改善成效逾9成

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▲台東土染汙染列管改善率達9成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東土染汙染列管改善率達9成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣於13年前進行農地土壤調查作業，約35處農地土壤超過法規標準，台東縣環境保護局表示，歷年來農民配合該局污染改善輔導作業，迄目前為止共計已有32處農地完成改善並獲得管制解除，在完成畜牧業周邊農地及使用生雞糞農地監測後，今年台東縣僅剩3處列管中，改善達9成以上，成效相當良好。

環保局指出，為預防及管理農地土壤污染，環保局長年輔導農民改善土壤污染情況，目前改善已有列管數9成以上土壤品質達到法規標準，提醒農民，若農地超過土壤及地下水污染整治法所規定的食用作物農地土壤管制標準，將被公告為污染場址，並請污染行為人執行改善工作，且不得種植作物，直到污染根除為止。

水質保護科表示，農地土壤品質調查是包含工業區周邊農地、畜牧業周邊農地及使用生雞糞農地等，對於調查結果超過法規標準農地，環保局每年積極輔導農民以翻轉稀釋法及排土客土法來改善土壤品質，並於鄉鎮舉辦宣導活動宣導停止使用生雞糞，改用有機施肥，讓農民了解合理施肥避免農地污染的重要性，以達到預防勝於治療的目的，民眾若有任何土壤問題，請洽詢專線電話089233602。

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▲台東土染汙染列管改善率達9成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東土染汙染列管改善率達9成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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