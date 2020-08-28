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《康健雜誌》2020縣市首長健康施政滿意度　台東縣長饒慶鈴奪冠

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▲2020縣市首長健康施政滿意度調查出爐，台東縣長饒慶鈴獲得全台第1名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲《康健雜誌》2020縣市首長健康施政滿意度調查出爐，台東縣長饒慶鈴獲得全台第1名。（圖／楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

《康健雜誌》2020縣市首長健康施政滿意度調查出爐，台東縣長饒慶鈴獲得全台第1名，滿意度破8成，顯示台東整體健康政策規劃深受民眾肯定。饒慶鈴表示，自上任以來致力推動健康促進，民調的高滿意度不只歸功於縣府團隊的努力，更感謝縣民的合作與贊同；未來將持續增加醫療能量，強化台東健康防護網，讓民眾生活得更安心放心。

《康健雜誌》連續21年進行「健康城市大調查」，今年首次加入「全台縣市首長健康施政滿意度調查」，調查面向包括「人身安全」、「提高照顧品質」、「鼓勵民眾運動」、「新冠肺炎防疫」及「促進民眾健康」，台東在5大面向均獲得民眾高度滿意，饒慶鈴一舉奪得冠軍，代表縣府的健康照護政策讓縣民很有感。

饒慶鈴表示，健康施政民調的高滿意度是對台東縣府的肯定，肯定團隊突破偏鄉醫療限制，縣府也致力於醫療照護與提升縣民平均餘命，內政部日前公布「去年簡易生命表」，其中台東縣平均壽命為76.3歲，較前年增加0.53歲，在全國各縣市中進步最多，但台東仍需努力縮短與其他縣市的距離。

至於硬指標部分，台東排名位居中段，饒慶鈴表示將持續爭取更多經費，強化硬體設備，持續貫徹開放、整合、創新的精神帶領縣府團隊，積極爭取外部資源挹注，推展各項健康促進工作，並推動縣民自主健康管理，完善台東健康安全防護網，讓台東成為健康慢活的城市。


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