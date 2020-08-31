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基隆主普壇開燈放彩...萬盞明燈照亮夜空　賴清德祈求國泰民安

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▲ 基隆主普壇開燈放彩...萬盞明燈照亮夜空 賴清德祈求國泰民安。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆主普壇開燈放彩，萬盞明燈照亮夜空。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2020庚子雞籠中元祭，30日晚間在主普壇前廣場舉行「開燈放彩」儀式，市長林右昌與副總統賴清德等各界賢達，一同點亮萬盞明燈，主普壇在夜色中綻放光明照耀基隆，祈求國泰民安、風調雨順。

林右昌表示，在儀式之前一陣雨，即下即停，這象徵天降甘霖，今年主普有福氣，接下來各項科儀祭典定會圓滿成功。中元祭是十二大地方慶節之一，更是名列國家無形文化資產第一號，重要民俗祭典。

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林右昌感謝賴副總統在行政院長任內對基隆建設支持，也是開燈放彩有行政院長層級以上、首位副總統蒞臨，基隆將更興旺。今年中元祭依照中央疫情中心指引，所有科儀照常，傳承不可中斷，但形式上進行調整，相信一切順利平安。

▲ 基隆主普壇開燈放彩...萬盞明燈照亮夜空 賴清德祈求國泰民安。（圖／基隆市政府提供）

▲ 賴清德指出，全台灣歷史最悠久、規模最大具代表性是雞籠中元祭。

賴清德指出，全台灣歷史最悠久、規模最大具代表性是雞籠中元祭，中元祭有放水燈、豎燈篙、開燈放彩等活動，不只市民會參加，連全台灣民眾、外國人士參與這項盛會，他代表蔡英文總統恭賀今年中元祭圓滿順利成功。

賴清德表示，藉開燈放彩，照亮陽間與陰間道路，歡迎四海五鬼來到陽間享受供奉，希望藉法師唸經祭壇，告慰安寧，讓台灣風調雨順、國泰民安，基隆平平安安、順順利利。

現場除主普壇開燈及施放煙火儀式外，今年還有「嘻哈中元」跨域演出，以嘻哈說唱為主軸，結合傳統民俗音樂、戲劇及火舞競技，帶來有別以往的中元祭主題演出。中元祭詳情可至活動官方網站：https://reurl.cc/XkWjqg查詢，或搜尋【鷄籠中元祭】臉書粉絲團。

► 美麗最大的祕密

▲ 基隆主普壇開燈放彩...萬盞明燈照亮夜空 賴清德祈求國泰民安。（圖／基隆市政府提供）

▲ 林右昌表示，在儀式之前一陣雨，即下即停，象徵天降甘霖，今年主普有福氣。

▲ 基隆主普壇開燈放彩...萬盞明燈照亮夜空 賴清德祈求國泰民安。（圖／基隆市政府提供）

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