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冷靜理性看待開放美牛豬　林右昌：愛用國貨支持養豬農

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▲ 基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市議會31日臨時會上，議員關心開放美豬議題，市長林右昌表示，希望大家理性、冷靜的看待這個議題，畢竟整個時空環境跟11年前，其實完全不一樣了，國際的標準跟科學的驗證，以及國內產業的狀況，都已逐步調整跟成熟。他也提出三個配套指出，市府會呼籲愛用國貨支持養豬農民，並嚴格把關業者標示、產品資訊充分揭露，此外也會加強查緝檢驗、商場分區販售等機制，為市民消費權益把關。

林右昌在議會上表示，希望大家冷靜看待美豬議題，他舉出，2012年國民黨執政時期，在整個時空環境條件，並不具備跟成熟的時候，就要開放美牛跟美豬，到了現在2020年，其實整個國際的標準跟科學的驗證，以及國內產業的狀況，都已經逐步的調整跟成熟。

林右昌說到，在2012年國民黨政府開放含萊克多巴胺的美牛進口後，其實這個議題的重點已經不完全在食安，而是在養豬的產業上面，不過這幾年大家都知道，整個環境跟條件有了很大幅的一個改變，包括我們成功的抵抗了非洲豬瘟。另外，我們的口蹄疫的拔針可以很順利的拿來出口，我想這是非常大的一個轉變，也就是說，不只是美牛進來，而臺灣豬其實也可以賣到美國去，所以這是一個很不一樣的地方。

另外，林右昌說，農委會也成立百億的配套的基金，更重要的是，建立標章的制度，也就是所有不管是直接的產地、還是這個加工品，全部都要嚴格來落實，標誌的一個工作，他認為，「現在整個的時空環境跟11年前、跟2012年的時候，其實已經完全不一樣了，所以我想應該大家冷靜一起來共同面對它。」

林右昌表示，站在地方政府的立場，我們可以努力來做的有三項；第一，「嚴格要求標示、標誌及資訊的充分揭露」，也就是所有散裝，包括容器、包裝食品甚至餐飲店都應強制，並確實落實標示制度，不只是原產地要標註、原料產地也要標註，來保障市民消費權利，也就是在資訊充分揭露，然後回歸市場機制，讓市民做選擇與消費。林右昌強調，依過去美牛的經驗，也是這樣在做，他相信，同樣在豬肉進口的部分，可以落實得更好。

第二，林右昌說，市府應該做的就是「加強查緝和檢驗」，既然要求業者資訊充分揭露，市府衛生局、環保局就會嚴格查緝和檢驗，另外，也會要求賣場、商場等，在架上必須將美豬、美牛的肉品，與國產豬肉、牛肉，清楚的分區，方便民眾辨識。

第三，「市府能做的就是愛用國貨」，林右昌指出，在回歸市場競爭的狀況下，愛用國貨、用實際的行動支持養豬農民，他個人也主張基隆學生營養午餐、受市府補助老人供餐或是產業美食促銷活動，只使用國產豬牛，並會要求鼓勵團膳，也要使用國產肉品；希望透過這些相關機制作為，共同為市民消費權益把關。

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