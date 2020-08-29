基隆仁愛市場30公斤磚牆剝落　砸遮雨棚毀機車...店家驚：太恐怖

記者郭世賢／基隆報導

2013年基隆市地標麗榮皇冠大樓，發生外牆大理石貼片剝落，砸中一名婦人頭部，送醫急救後仍宣告不治。27日上午仁愛市場一樓頂外牆，竟然30公斤重磚牆大面積剝落，所幸當時市場人潮還未出現，幸好沒有砸到路人，否則後果不堪設想。

▲ 基隆仁愛市場30公斤磚牆剝落，所幸無人受傷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

27日上午9時許基隆仁愛市場一樓頂的外牆竟然大面積剝落，磚牆跟雨遮帆布一起掉落，直接砸中騎樓與機車停車區，還有一塊磚牆竟還懸在半空中，現場每塊磚牆約有30公斤重，所幸當時市場人潮還未出現，並沒有砸到路人。

隔壁店家驚嚇說，實在太恐怖，現在都不敢走近騎樓邊跟機車停車區，就怕磚塊不知道什麼時候還會在剝落掉下來，她原本有用雨遮，擔心跟隔壁一樣整個掉落，自己已經先拆除。

▲ 27日上午仁愛市場一樓頂外牆，竟然30公斤重磚牆大面積剝落。

當事店家說，當時仁愛市場興建時，懷疑設計上有瑕疵，才會造成磚牆大面積剝落，現在只能自己花錢請建築師幫忙想辦法補救，真的好險沒砸到人。

仁愛市場位在基隆市區，一樓就是傳統的菜市場，有賣衣服、豬肉、蔬果、鮮魚等，二樓專攻熟食，有相當多的外地饕客，騎樓人潮不斷，此次幸運沒砸到人，磚牆下次若再砸落，可能就沒這麼幸運了。

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