衝撞警「撞斷停車場柵欄」逃逸　毒販12小時落網...15萬交保

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局南榮路派出所於2020年8月26日深夜執行勤務時，發現愛三路附近王姓男子駕車形跡可疑，經監控至東岸停車場發現毒品交易，欲向前盤查，王男見員警出現隨即駕車衝撞員警逃逸，現場落網的盧姓、郭姓男子是毒品通緝犯，盧的車內有50多公克公非他命。警方案發12小時後逮捕王男，經移送基隆地檢署，檢察官諭令王男15萬元交保。

▲ 王男見員警出現隨即駕車衝撞員警逃逸，盧的車內有50多公克公非他命。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

南榮路派出所26日凌晨執行查緝毒品勤務，凌晨3點多在，愛三路一帶發現轄內41歲毒品人口王男駕車形跡可疑，經跟監尾隨跟到東岸停車場地下2樓，發現與盧姓、郭姓男子碰面交易毒品，經延平街派出所黃姓巡佐等3人到場出面查緝。王男乃駕車衝撞，黃巡佐緊急閃避並朝王車的輪胎開了1槍，王男最後撞斷停車場柵欄，逃離現場。

盧男和郭男在停車場當場被逮捕，員警在盧的車內找到2包共50多公克的安非他命，兩人都因涉毒品案遭基隆地檢署通緝在案。盧供稱安非他命是王男丟在他的車內，不知為何原因，應該是逃逸時丟包，警詢後將兩人解送地檢署。

當天案發後12小時內，警方多方布線偵查追緝，迅速將衝撞員警之王姓主嫌持拘票逮捕到案，王男供稱承認持有安毒，但否認賣給盧男。警詢後依刑法妨害公務罪及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送基隆地檢署並建請羈押，復經基隆地檢署複訊後，裁定王嫌以15萬元交保。

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▲ 基隆東岸停車場地下深夜傳槍響。