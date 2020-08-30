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開到一半安全氣囊爆裂！C300駕駛遭炸「暈眩15秒」…驚悚瞬間曝光

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▲▼賓士上路安全氣囊爆炸。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲賓士上路安全氣囊爆炸。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

基隆市義一路30日驚傳安全氣囊爆炸，陳姓車主開著賓士C300轎車在路上行駛，沒想到駕駛座、副駕駛座的安全氣囊突然爆開，當場將他震暈，就連擋風玻璃都因此破裂，場面十分驚悚。

陳姓男子30日開車行經義一路時，原先用音響大聲播放音樂，沒想到安全氣囊突然爆開，瞬間將他震暈，連行車紀錄器也受到衝擊，力道相當大。

依據行車紀錄器畫面，當時陳男緩慢在路上行駛，也沒有與其他車輛發生碰撞，為何安全氣囊會爆開，仍要進一步釐清。陳男回想事發經過，仍感到心有餘悸，明明才剛開車上路，還不到300公尺的距離，卻發生如此的意外，「我將近快15秒在車子裡面，完全沒有意識，那種感覺就好像被炸彈炸到一樣。」

▼賓士上路安全氣囊爆炸，駕駛瞬間炸暈。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼賓士上路安全氣囊爆炸。（圖／翻攝《東森新聞》）

除了當下被震暈，陳男的手、腳、胸口也出現程度不一的灼傷，手上還留下一道長長的深紫色傷痕，看起來十分可怕。突如其來的意外，讓陳男感到相當不解，明明車子08年才出廠，2010年平行輸入購買，花了130多萬元，買回來後也有精心保養，但這次事故發生，送到維修廠、總公司都找不出原因，就算用電腦查詢，也沒有找出任何故障。

而事故發生後，維修費初估36萬元，車輛目前已被送到車廠保養，但陳男也說，有了這次的經驗，他再也不敢開這輛車上路，誰知道哪天會不會又發生一樣的事情。

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▼陳姓駕駛說，平時車輛都有好好保養，不曉得為何發生這種意外。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼賓士上路安全氣囊爆炸。（圖／翻攝《東森新聞》）

 

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