陸公安部：首重維護國家政治安全　深化反分裂反恐怖鬥爭

▲習近平向人民警察隊伍授旗。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央總書記習近平26日向人民警察授旗，大陸公安部31日召開記者會，強調要學習貫徹習近平的重要訓詞精神，落實到促進公安工作和公安隊伍建設的實際行動中，把維護國家政治安全置於首位，深化反分裂反恐怖鬥爭，嚴密防範和打擊敵對勢力滲透顛覆搗亂破壞活動。

公安部提到，全國公安機關要全力以赴投入到維護國家政治安全和社會穩定的各項工作中，努力為十九屆五中全會勝利召開和確保完成決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標創造安全穩定的政治社會環境。

公安部表示，要把維護國家政治安全置於首位，深化反分裂反恐怖鬥爭，嚴密防範和打擊敵對勢力滲透顛覆搗亂破壞活動，堅決捍衛國家政治安全。

公安部指出，要堅持和發展新時代「楓橋經驗」，加強基層社會治理，紮實做好矛盾糾紛排查調處工作，最大限度把矛盾和問題發現在早、化解在小，全力維護社會大局穩定。

公安部表示，要積極適應常態化疫情防控條件下社會治安新形勢，深入開展各類專項打擊整治行動，堅決打好掃黑除惡專項鬥爭收官決勝之戰，嚴厲打擊嚴重刑事犯罪和個人極端暴力犯罪，不斷強化社會面整體防控和公共安全隱患排查整治，嚴防發生重特大道路交通和治安災害事故，全力維護人民群眾生命財產安全。

公安部指出，聚焦建設法治公安目標，著眼解決執法突出問題，以深化執法規範化建設為抓手，以強化執法權力監督制約為突破口，深入推進公安執法監督管理機制改革，著力構建系統嚴密，運行高效的執法監督管理體系，不斷提升公安工作法治化水平和公安機關執法公信力。

公安部強調，要堅持嚴管厚愛並舉、激勵約束並重，深入推進「堅持政治建警全面從嚴治警」教育整頓，以整風的精神不斷推進自我革命，著力解決思想不純、政治不純、組織不純、作風不純等突出問題，努力鍛造「四個鐵一般」的高素質過硬公安鐵軍。