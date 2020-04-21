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湖南連兩日打虎！　前岳陽市委書記、長沙副市長皆落馬

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▲湖南前常務副市長陳澤琿。（圖／翻攝封面新聞）

▲湖南前常務副市長陳澤琿。（圖／翻攝封面新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸各地近日持續展開肅貪行動，湖南省紀監委連兩日出擊，包括前岳陽市委書記劉和生及前長沙市常務副市長陳澤琿皆因嚴重違紀違法，遭紀監委審查及調查。其中，陳澤琿已於2017年12月退休，劉和生則是離開岳陽市進入省政府，擔任省人大社會建設委員會副主任委員。

▲湖南岳陽市前市委書記劉和生。（圖／翻攝岳陽網）

▲湖南岳陽市前市委書記劉和生。（圖／翻攝岳陽網）

《新華社》報導，劉和生於1962年1月出生，現年58歲，為湖南祁東人，2000年起任攸縣縣委書記，之後歷任婁底市委常委、紀委書記，婁底市委常委、市人民政府常務副市長；郴州市委副書記、市委黨校（市行政學院、市社會主義學院）校（院）長；岳陽市委副書記、市人民政府市長，岳陽市委書記、市人大常委會主任，至2019年12月，任湖南省人民代表大會社會建設委員會副主任委員。

陳澤琿則是1957年10月出生，現年63歲，歷任岳麓區委書記；長沙市委常委、宣傳部部長；長沙市人民政府副市長，於2017年12月退休。

▲▼中共公安部副部長孫力軍落馬　遭黨紀、政紀調查中。（圖／翻攝自微博）

▲大陸前公安部副部長孫力軍。（圖／翻攝自微博）

此外，中共中央紀監委近日也陸續展開行動，包括公安部副部長孫力軍及福建原常務副省長張志南，都於任內遭到解職，接受調查。

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