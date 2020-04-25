大陸公安部對13人發A級通緝令　22歲傳銷女廣東落網

▲22歲廣東女子金彩霞涉嫌非法傳銷，為A級通緝令中年紀最輕者。（圖／翻攝優酷視頻）

記者魏有德／綜合報導

大陸公安部近日公安部近日展開全國性掃黑除惡追逃「清零」行動，將1712名涉黑涉惡逃犯列為行動目標，並對13名重點逃亡涉黑份子發出A級通緝令。其中，年紀最輕的女子金彩霞僅22歲，因涉嫌進行非法傳銷活動及對他人實行拘禁遭通緝。據悉，金彩霞已於21日於廣東東莞落網，目前正被刑事拘留中。

《封面新聞》報導，根據全國掃黑辦第九次主任會議部署，公安部近日組織全國公安機關開展掃黑除惡追逃「清零」行動。截至目前，被列為追緝的1712名目標逃犯中，1481名境內逃犯到案635人，231名潛逃境外逃犯到案23人。

▲大陸公安部對13人發出A級通緝令。（圖／翻攝優酷視頻）

至於名列A及通緝令上的13人中，年紀最小的只有22歲。這名1988年生的女子金彩霞（綽號，金婉婉）為廣東戶籍，涉嫌參與非法傳銷，對他人實施拘禁及限制人身自由遭通緝，據廣東湛江徐聞縣公安局表示，金彩霞已於21日在東莞落網，目前已被刑事拘留。

據了解，A級通緝令是大陸全國範圍內發佈的最高級別通緝令。名列A級通緝令得符合兩個要件，首先是能夠明確鎖定要抓捕的犯罪嫌疑人，其次是案情重大應逮捕的在逃犯罪嫌疑人。相較於A級通緝令，B級通緝令則是公安部應各省級公安機關的請求而發佈的緝捕在逃人員的命令。