陸公安部副部長孫力軍落馬　今被國務院免去職務

▲孫力軍接受調查，並被免去職務。（圖／翻攝自微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸公安部副部長孫力軍日前落馬接受調查，大陸國務院8日宣布，免去孫力軍的公安部副部長職務。

中共中紀委、國家監察委4月19日晚間公告，孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受黨紀、政紀調查，公告中並未提到孫力軍涉入事件的具體內容。

值得注意的是，孫力軍被查的消息傳出後，公安部的官網就已將他的介紹從「領導信息」頁面撤下，公安部更在深夜發公告表態，「堅決擁護對孫力軍的調查，將肅清孫力軍流毒影響。」「孫力軍因涉嫌嚴重違紀違法問題接受審查調查，是其長期以來無視黨的政治紀律和政治規矩，不守紀律、不講規矩、不知敬畏、肆意妄為的必然結果。」

▼孫力軍今年2月還曾赴湖北督導防疫。（圖／翻攝自微博）



孫力軍落馬的消息令許多人都感到震驚，今年2月大陸新冠疫情初爆發時，孫力軍才被派往武漢督導防疫，中央指導組成員，期間還曾出現在《央視新聞》，完全沒有即將落馬的預兆，也因此，有人猜測他的落馬可能與疫情有關。

孫力軍出生於1969年1月，山東青島人，1997年12月加入中國共產黨，1988年9月參加工作，澳洲新南威爾斯州立大學公共衛生和城市管理專業畢業，擁有公共衛生碩士學位，落馬前任公安部副部長，兼任部內一局（國內安全保衛局）、二十六局（反「邪教」局）局長及港澳台辦主任。