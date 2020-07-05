陸公安部長：全力支持駐港國安公署　指導港警止暴制亂

▲大陸公安部部長趙克志（右）、香港警務處處長鄧炳強（左）。（圖／大陸公安部）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸公安部部長、黨委書記趙克志4日召開公安部黨委會議，要求認真學習貫徹「港版國安法」，全力保障法律平穩落地、有效實施，支持配合駐港國家安全公署各項工作，指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序。

趙克志指出，要貫徹落實黨的十九屆四中全會精神和十三屆全國人大三次會議精神，制定實施香港國安法，是「一國兩制」實踐中具有里程碑意義的一件大事，是香港回歸以來中央處理香港事務的重大舉措。

趙克志提到，對於全面準確貫徹「一國兩制」方針和香港基本法，維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長治久安和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」行穩致遠，具有重大現實意義和深遠歷史意義。

趙克志強調，要認真學習貫徹香港國安法，全力保障法律平穩落地、有效實施，全力支持配合駐港國家安全公署各項工作，全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序，全力防範、制止和懲治極少數人危害國家安全的違法犯罪行為和活動，切實保障香港居民合法權益，堅決維護國家安全和香港長治久安，確保「一國兩制」事業行穩致遠。

▼「港版國安法」通過後，港警新設置的「紫色警告旗」。（圖／翻攝香港警察）

