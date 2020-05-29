陸公安部：全力「指導支持」香港警隊！　讚港版國安法「意義重大」

▲大陸全國人大28日閉幕高票通過「港版國安法」。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸全國人大28日閉幕高票通過「港版國安法」，公安部於同日指出，要認真學習貫徹相關決定，「全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序，堅決維護香港安全穩定。」

▲ 反對「港版國安法」的香港民眾24日上街抗議，警方出動。（圖／路透）

「港版國安法」的推出備受爭議，不少民眾走上街頭示威，更爆發多起警民衝突。對此，大陸國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志28日主持召開了公安部黨委（擴大）會議。會議強調，各級公安機關要認真學習貫徹，關於建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，「全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序，堅決維護香港安全穩定。」

會議也指出，全國人大審議批准了政府工作報告和其他報告，審議通過了民法典，作出了關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，「意義重大而深遠。」

針對新冠肺炎疫情，會議指出，要堅持和發展新時代「楓橋經驗」，深入開展矛盾糾紛大排查大調處，著力防範化解「疫後綜合症」，有效維護社會大局穩定；要毫不動搖抓好全面從嚴管黨治警，聚焦忠誠乾淨擔當，錨定「四個鐵一般」標準，把「嚴」的主基調長期堅持下去，著力提高公安隊伍革命化正規化專業化職業化建設水準。