宜縣2015年起就須零瘦肉精　林姿妙：鼓勵食品業者申辦「拒用標章」

▲宜蘭縣長林姿妙捍衛豬農生計，31日與縣內養豬業者對話，聆聽產業心聲。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

瘦肉精美豬議題影響重大，宜蘭縣長林姿妙31日與縣內養豬業者對話，聆聽產業心聲。林姿妙表示，縣府堅持與養豬產業站在同一線，將擴大肉品查驗並加強落實食品標示，並呼籲中央務必保障豬農權益，同時她也會全力為宜縣食安把關，維護縣民飲食健康權。

宜縣府表示，縣府為保護縣民的安全與健康，早已於2015年制定「宜蘭縣飲食健康權自治條例」（後曾於2017年1月修訂公布），其中第10條之1即已明示「於宜縣販賣之國內外肉類及其相關產製品，不得檢出乙型受體素」（乙型受體素即為瘦肉精之主要成分）。

目前縣府仍持續遵照此一條例，持續加強落實食品標示，讓商家明確標示使用的材料是美國豬肉、美國牛肉，還是本地的豬肉牛肉。

另自縣長林姿妙2019年推動學童免費營養午餐政策起，即訂定營養午餐契約，要求各學校使用國產且可溯源標章（三章一Q）之生鮮畜產品，以確保學童健康。

而宜蘭衛生局於2020年迄今，共執行市售禽畜產品抽驗計81件，檢驗結果均與規定相符。對於因應含萊克多巴胺之美國豬肉即將解禁，縣府將主動採取多項行政管理作為，讓消費者安心。

首先，為確保宜縣業者均符合飲食健康權自治條例之規範，持續執行市售豬肉及牛肉之萊克多巴胺的快篩檢測，以及進口禽畜產品之乙型受體素類抽樣檢驗；同時嚴格要求食品業者應落實市售產品原產地（國）之標示。

如未依規定標示，將依食品安全衛生管理法裁處新臺幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，標示不實者則處新臺幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰。此外，縣府將繼續推動並鼓勵本縣食品業者申辦「宜蘭縣拒用含瘦肉精肉品自主管理商店標章」，獲核標章者得標章張貼於店內明顯處，讓民眾能清楚了解所購買之肉品來源資訊。

縣府呼籲，食品業者應依照食品安全衛生管理法相關規定，提供消費者正確的選購資訊，也鼓勵縣民應選購國產豬肉支持在地，共同捍衛產業及食品安全。

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