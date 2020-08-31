嚴格稽查、查到必罰　台中市府+國民黨團齊轟中央進口美牛豬

▲台中市政府和國民黨團共同召開記者會，砲轟中央進口美牛豬。（圖／國民黨團提供）

記者鄧木卿／台中報導

蔡英文總統未經國會同意，突襲式宣布進口含瘦肉精的美國牛豬，罔顧人民健康，國民黨台中市議會黨團31日與其他22個縣市黨團共同連線召開記者會抨擊黑心政府，黨團堅決反對開放任何一個含瘦肉精的國家豬肉進口，市府衛生局、法制局和農業局3名局長也出席表示，將依據議會通過的食安條例，嚴格稽查，抓到一次就罰一次。

台中市議會國民黨團20多名議員和市府相關官員上午共同召開記者會，與會者高喊「拒絕瘦肉精，中央政府不要賣台」！「瘦肉精零檢出」！

▲衛生局長曾梓展指出，一定依據食安條例，嚴格稽查，抓到一次就罰一次。

書記長陳政顯指出，蔡英文總統賭上全民健康來換貿易談判的一絲可能，在未經國會通過，也不顧民意及產業衝擊的情況下，開放含瘦肉精之美豬、美牛進口，門戶大開，不僅將重創我國的畜牧業，更棄人民健康於不顧。

衛生局長曾梓展指出，瘦肉精（萊克多巴胺）對人體產生的傷害是有科學事實的，對運動選手來說也是禁藥，零檢出才是市民之福，衛生局一定會依據食安條例，嚴格稽查，抓到一次就罰一次。

法制局長李善植表示，釋字738號鼓勵地方的標準比中央嚴格，目前食安條例是經議會同意、中央核定有效，市府一定會落實。

農業局長蔡精強表示，農業局反對瘦肉精的立場不變，中央開放瘦肉精對台灣豬農是不公平的競爭，中央應該依照WTO國民待遇原則，禁止含瘦肉精豬肉進口，也反對農委會修正可以使用萊克多巴胺。

冉齡軒、張瀞分指出，民進黨執政，黑心政府、黑箱作業、鬼話連篇，開放含瘦肉精美豬進口這麼重大的政策宣布前，完全不和人民溝通，置台灣民主於何地？

黃健豪說，蔡政府將原本規定萊克多巴胺（瘦肉精）零檢出的豬肉，改為允許10ppb以下檢出，台灣豬肉的食用量遠大於歐美國家，國人也有吃豬肝、豬心等內臟習慣，開放瘦肉精美豬進口，等於棄國人健康於不顧。

羅廷瑋指出，他昨天訪問大約20個年輕民眾，許多長輩與小吃老闆幾乎都對於含瘦肉精的肉品感到有疑慮，大多數的人也覺得現在的蔡政府換位置換了腦袋。

黃馨慧說，中央的進口美豬政策，出賣台灣2300多萬的人民，欺負豬農。

劉士州表示，民進黨雙重標準，選前騙選票，選後拿國人健康換取政治利益、殘害國人健康，未來在國際談判桌上恐怕還會繼續犧牲人民的健康與權益，這不是「賣台」，什麼才是「賣台」?

李中說，這是另一場鴉片戰爭，美國豬進口價格約38元，不會有那麼多正義的廠商還會繼續買70多元的本土豬肉，到時候錢被美國賺走了，台灣的養豬產業也垮了。

陳文政指出，國與國交流要互惠，犧牲國人健康、不顧國家尊嚴的台美友好根本就不希罕，寧可相信世界上有鬼，也不要相信民進黨的那張嘴。

楊正中表示，台中市早就訂定瘦肉精零檢出的自治條例，但是擔心蔡英文一說，自治條例就會自動無效，希望所有民眾都能夠站出來，維護自己的健康，不要再當「憨百姓」。

養豬協會表示，養豬業產值上千億，丟個1百億的基金算什麼？執政當局根本沒有事前告知或協商，讓他們措手不及，中央進口含瘦肉精豬肉的決策對產業的打擊太大，呼籲豬農一定要自律不要使用豬肉精，政府也要誠實，這些含瘦肉精的豬肉絕對不能進口，不然會禍害我們下一代。

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