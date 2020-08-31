20歲小爸朋友家打電動　玩槍走火…9個月女兒「滿臉血」爆頭亡！

▲梅里維瑟開槍打死親生女兒。（圖／翻攝自Vanderburgh County Sheriff`s Office）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國印第安納州一名20歲男子日前報案表示，他9個月大的女兒在路邊被流彈打中頭部死亡。警方獲報趕抵現場後，這名男子卻無法清楚說明當時的狀況，結果警察就在公寓內發現一顆彈殼，這才讓真相曝光。原來是這名男子把玩朋友家的手槍時，不甚走火，當場將親生女兒打死。

綜合外媒報導，住在印第安納州伊凡斯維爾市（Evansville）的20歲男子梅里維瑟（Anthony Meriweather）28日向警方報案，表示他9個月大的女兒被飛車擊出的流彈打中頭部；警方趕到現場後，女嬰已明顯死亡，但梅里維瑟卻無法清楚說明當時的狀況，結果警察就在他們所在的公寓浴室地板上，找到一枚彈殼，真相才曝光。

這棟公寓是梅里維瑟朋友的住家，當天梅里維瑟帶著女兒來打電動，而女兒就直接坐在客廳地上的安全座椅內。朋友表示，當天晚上他請梅里維瑟睡在沙發上，便回到2樓房間內，突然就聽到一聲槍響，他衝下樓看的時候發現，他藏在客廳沙發內的手槍掉在地上，梅里維瑟一臉茫然地從安全椅中抱起滿臉是血的女兒。

梅里維瑟說，他在沙發內發現一把槍，好奇拿在手上時卻不小心走火，就正好打中女兒的頭部。朋友指出，當時他出於自保，就立刻將手槍鎖進自己的房間。警方表示，到場時女嬰已明顯死亡，送醫後仍宣告不治，梅里維瑟因疏忽導致親屬死亡被收押，保釋金為5萬美元（約台幣147萬元）。

