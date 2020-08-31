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地鐵怪男大白天企圖性侵女乘客　路人制止急喊：放開她！

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 ▲▼ 紐約地鐵,地鐵,地鐵月台。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲紐約地鐵站一名男子在光天化日之下，企圖性侵女乘客。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合報導 

人來人往的紐約曼哈頓地鐵站，當地時間29日上午11點光天化日之下，一名男子雷耶斯（Jose Reyes）竟然當眾企圖性侵一名女性乘客。警方公布了當時路人所拍攝的現場影片，可以清楚聽見幾位目擊者朝雷耶斯喝斥：「嘿！放開她！」才成功遏止兇嫌不法行為，他撿起地上掉落的墨鏡後快速逃離現場。

根據《美聯社》報導，這名25歲的女性受害人告訴警方，當晚看見襲擊自己的男子在地鐵上抽水煙，還邊自嘲似地發出奇怪的聲音，下車時男子也跟著下車，並在月台將她推倒、攻擊她並壓在她身上，企圖強姦她。

午夜12點30分，警方在列克星敦大道和第105街附近逮捕了雷耶斯，受害女子受到輕傷，但拒絕就醫。紐約市警察局偵查長哈里森（Rodney Harrison）表示，這絕對是隨機的襲擊，是可怕的犯罪行為，「令人髮指」。

美媒《CBS》指出，目擊者拍攝的現場影片捕捉到雷耶斯的臉，對辨認嫌犯有非常大的幫助。調查人員利用臉部辨識技術比對資料，發現雷耶斯先前就曾因為犯下其他罪行第十四度被捕，而此次他將一次面臨毆打、騷擾及強姦罪三項指控。目前尚不清楚雷耶斯是否將聘僱律師為自己辯護。

▼警方為追緝兇嫌，公布目擊者所拍攝的犯罪現場影片。（影／來源自美媒《WABC》新聞網站

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