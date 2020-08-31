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拉倒雕像…加拿大國父「頭顱噴走」　示威者：他白人至上主義者

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▲▼加拿大首任總理約翰•麥克唐納（John A. Macdonald）雕像被推倒。（圖／翻攝自Twitter／@noreornot）

▲加拿大首任總理約翰•麥克唐納雕像被推倒。（圖／翻攝自Twitter／@noreornot）

記者王致凱／綜合報導

加拿大蒙特婁（Montreal）29日再度爆發反對種族主義示威，有激進示威者拉倒一座擁有125年歷史的加拿大首任總理約翰•麥克唐納（John A. Macdonald）雕像，雕像頭部也因為撞擊力而噴飛，有如遭到斬首。

綜合加拿大廣播公司（CBC）、英國廣播公司（BBC）報導，蒙特婁市中心29日稍早爆發一場示威，要求縮減警務經費。在抗議活動中，有部分傳單將約翰•麥克唐納描述為「白人至上主義者」，理由是他曾透過殘酷的住宿學校政策有系統的對加拿大土著種族滅絕。

據稱，示威者原先要求蒙特婁市長普蘭特（Valérie Plante）拆除雕像，但由於市府「毫無作為」，一批激進派示威者決定自己拉倒雕像。根據社群網站上流傳的影片，雕像倒下後頭部斷裂，彈跳到附近人行道上。

蒙特婁市所在的魁北克省（Quebec）省長勒戈 （François Legault）譴責示威者的行為是「無法被接受的」。勒戈表示，無論人們如何評價約翰•麥克唐納，破壞公物的行為都是不能被接受的，人們必須對抗種族主義，但摧毀加拿大歷史的一部份不是解決問題的方式。當地警方表示，目前尚未逮捕任何人。

約翰•麥克唐納是加拿大首任總理，政治生涯共擔任總理長達19年，又被尊稱為加拿大國父。約翰•麥克唐納雖然為加拿大立下開國基礎，但其政府同樣建立起「寄宿學校系統」，該系統在一百多年內強行將15萬名原住民兒童從原生家庭帶走，送往公立寄宿學校就讀。期間許多兒童遭受虐待，部分兒童在寄宿過程中死亡，並且所有學生都被禁止說母語或保留本族文化。

約翰•麥克唐納還被指控，默許飢荒和瘟疫消滅加拿大原住民族群，他的政府甚至刻意扣留運往原住民傳統領地的糧食，強迫原住民搬離世代居住的土地。2015年，加拿大政府在一份報告中，將約翰•麥克唐納政府的作法形容為「文化種族清洗」。

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