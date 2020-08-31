農遊券期限倒數17天！還有191萬張沒人用　農委會曝回收後規劃

記者許展溢／台北報導

農委會加碼振興三倍券推出每張面額250元的農遊券共500萬張，超過512萬國人登記，截至8月30日才使用超過309萬張，還有191萬張沒人用，農委會喊話有抽到的民眾別忘了拿出來，使用期限只到9月17日。不過，農遊券使用成效似乎較慢，農委會坦言此事回應，活動結束會抽樣研究原因，也正在規劃最後未使用票券如何利用。

▲台南大坑休閒農場。（圖／記者陳涵茵攝）



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農委會輔導處科長楊佳欣接受《ETtoday新聞雲》表示，截至昨天農遊券已使用超過309萬張。對比農委會8月26日召開記者會公布成效，當天提到使用達280萬張以上，帶動超過28.77億元消費效益，過4天才多29萬張，楊佳欣說，民眾慢慢還會用，一部分是取票忘了，確實推動不易，現階段只能多鼓勵。

▲銘泉生態休閒農場。（圖／記者陳涵茵攝）



農遊券採電子方式，紙本和電子使用效果是否有差，楊佳欣指出，農遊券今年初規劃，決定不印紙本，目的是不希望多花成本，且紙本更容易弄丟，兩者沒沒有太大關聯，現在只能先催票。屆時期限到，剩下票券怎麼處理？楊佳欣透露，預計回收剩下票券後，還是要讓此筆預算完整發揮當初目的，幫助農業旅遊，初步有人建議9月中後，許多學校會舉辦戶外教學，讓小孩走進農場認識土地，但方向還在談。

楊佳欣強調，後續辦理方式，會研擬更有效的方法，活動結束回收票券後，會抽樣了解當初有領農遊券的國人，為何最後沒用。農委會說明，遊客消費抵用購買農特產或伴手禮占87%，呼籲國人務必在期限前規劃至全國超過2700家農遊券合作業者場域使用。