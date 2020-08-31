遠洋外籍船員入境達1萬人　實施檢疫5個月維持零確診

▲漁業署表示，聘請24小時保全人員及通譯人員，落實人員實名制及檢疫區管理。（圖／ ETtoday資料照）



記者許展溢／台北報導

漁業署今（31日）指出，自今年4月1日起實施「遠洋漁船境外僱用外籍船員入境防疫措施」，截至8月25日，計有525艘次，10154人次返港，始終維持零確診。

漁業署說明，除實施「遠洋漁船境外僱用外籍船員入境防疫措施」進行邊境防疫外，為強化港口檢疫碼頭之管理，自5月起委託高雄市政府、屏東縣政府及宜蘭縣政府於港區檢疫區內設置簡易阻隔設施，並聘請24小時保全人員及通譯人員，落實人員實名制及檢疫區管理。

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此外，漁業署指出，為因應6月至7月間大量魷釣漁船陸續返回高雄的防疫挑戰，農委會特邀集高雄市政府海洋局、高雄區漁會、小港區漁會及遠洋漁業產業團體成立防疫措施及返港卸魚工作小組，事先掌握漁船返港動態、安排漁船進港時間及檢疫泊位、調配港區整補及加油泊位、安排檢疫流程、協調防疫旅館、防疫車輛以及管控檢疫泊區。讓79艘魷釣漁船4249名船員在短期內順利完成檢疫、卸魚整補及更換漁具後，順利出港赴北太平洋捕撈秋刀魚。

農委會說明，受全球疫情影響，國際魚價下跌，遠洋產業受到打擊，大量船員入住防疫旅館的支出，成為產業額外的負擔。為降低疫情對產業的衝擊，除交通部觀光局原有補助防疫旅館旅宿業者之費用外，農委會另補助船員入住檢疫旅館費用每日新台幣1500元，每名船員最高補助2萬1千元（14日）；另針對進港14天內再出港作業的漁船，也規劃在全部船員不下船且進行原船強制健康管理前提下，讓漁船停泊於檢疫區進行卸魚整補後即可出港作業。