　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠洋外籍船員入境達1萬人　實施檢疫5個月維持零確診

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼外籍漁工,漁業,漁工,漁船（圖／ ETtoday資料照）。

▲漁業署表示，聘請24小時保全人員及通譯人員，落實人員實名制及檢疫區管理。（圖／ ETtoday資料照）

記者許展溢／台北報導

漁業署今（31日）指出，自今年4月1日起實施「遠洋漁船境外僱用外籍船員入境防疫措施」，截至8月25日，計有525艘次，10154人次返港，始終維持零確診。

漁業署說明，除實施「遠洋漁船境外僱用外籍船員入境防疫措施」進行邊境防疫外，為強化港口檢疫碼頭之管理，自5月起委託高雄市政府、屏東縣政府及宜蘭縣政府於港區檢疫區內設置簡易阻隔設施，並聘請24小時保全人員及通譯人員，落實人員實名制及檢疫區管理。

請繼續往下閱讀...

此外，漁業署指出，為因應6月至7月間大量魷釣漁船陸續返回高雄的防疫挑戰，農委會特邀集高雄市政府海洋局、高雄區漁會、小港區漁會及遠洋漁業產業團體成立防疫措施及返港卸魚工作小組，事先掌握漁船返港動態、安排漁船進港時間及檢疫泊位、調配港區整補及加油泊位、安排檢疫流程、協調防疫旅館、防疫車輛以及管控檢疫泊區。讓79艘魷釣漁船4249名船員在短期內順利完成檢疫、卸魚整補及更換漁具後，順利出港赴北太平洋捕撈秋刀魚。

農委會說明，受全球疫情影響，國際魚價下跌，遠洋產業受到打擊，大量船員入住防疫旅館的支出，成為產業額外的負擔。為降低疫情對產業的衝擊，除交通部觀光局原有補助防疫旅館旅宿業者之費用外，農委會另補助船員入住檢疫旅館費用每日新台幣1500元，每名船員最高補助2萬1千元（14日）；另針對進港14天內再出港作業的漁船，也規劃在全部船員不下船且進行原船強制健康管理前提下，讓漁船停泊於檢疫區進行卸魚整補後即可出港作業。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
男大生熱愛運動　上課突嘔吐…智商回到2歲
「Energy」Toro消失13年近況曝！公開「新男團合照」
前海陸上校分析館長中彈不死「是運氣好」　暗諷：以後日子不好過
快訊／梅莎開颱風眼了！威力直逼強颱　午後小心雷雨彈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

這病逼日相安倍請辭！身體有這5大警訊...快看醫生

不怕低價進口豬衝擊　陳吉仲揭「台豬維持9成自給率」歷史證明

「紙本藝FUN券」破20萬人申請！第一波數位券尚有8.1億未使用

遠洋外籍船員入境達1萬人　實施檢疫5個月維持零確診

快訊／梅莎開颱風眼「威力直逼強颱」　午後小心較強雷雨彈襲

基隆外送哥「打石膏上陣」　網心情複雜：為了生活，再痛也得低頭

送審的3支都過了！　食藥署有條件核准「高端新冠疫苗」臨床試驗

宜蘭麥田圈...寒溪驚見「神秘排骨紋」！在地人驚曝：從來沒看過

農遊券期限倒數17天！還有191萬張沒人用　農委會曝回收後規劃

華航評估開航「台北-布拉格」　與捷克參議長訪問團交流促合作

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

這病逼日相安倍請辭！身體有這5大警訊...快看醫生

不怕低價進口豬衝擊　陳吉仲揭「台豬維持9成自給率」歷史證明

「紙本藝FUN券」破20萬人申請！第一波數位券尚有8.1億未使用

遠洋外籍船員入境達1萬人　實施檢疫5個月維持零確診

快訊／梅莎開颱風眼「威力直逼強颱」　午後小心較強雷雨彈襲

基隆外送哥「打石膏上陣」　網心情複雜：為了生活，再痛也得低頭

送審的3支都過了！　食藥署有條件核准「高端新冠疫苗」臨床試驗

宜蘭麥田圈...寒溪驚見「神秘排骨紋」！在地人驚曝：從來沒看過

農遊券期限倒數17天！還有191萬張沒人用　農委會曝回收後規劃

華航評估開航「台北-布拉格」　與捷克參議長訪問團交流促合作

LIVE／捷克議長韋德齊赴政治大學　發表訪台首場演說

曾染疫莫里納衝上前抱抱　韋恩萊特「立馬掏口罩」戴上

木蘭傳奇教頭陳定雄九三贈書發表　昔國腳相挺恩師　 　　

台苯掏空案　天籟董座孫鐵漢、前經部次長張鍾潛均判刑

宋兆文／不再避諱中共！台美聯合防衛傳遞清楚訊息

這病逼日相安倍請辭！身體有這5大警訊...快看醫生

MSCI發威！台股最後一盤爆474億元鉅量　台積電尾盤成交近4萬張

快訊／花蓮台9線吉普車換道「擦撞貨車」！駕駛重傷無心跳搶救中

臉書祖克柏怒槓蘋果！怒斥App Store規矩太多　阻止創新、競爭

丫頭撐爆超犯規白T！　激瘦9kg成果照曝…王子看傻：長大了

生活熱門新聞

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

梅莎最接近台灣時刻到　將轉強颱

飯糰包到一半！阿姨狂罵「這樣有毒啊」

梅莎最快今成變強颱「全台雨2天」！　最靠近時間出爐

藝FUN券9點開搶　4大資格曝光

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

梅莎颱風眼開了「威力直逼強颱」

辦ETC「狂凹一條龍服務」　店員神反擊！客臉垮

愛妻坐月子！他列「30天菜單」親手下廚

把別人機車「整台拖出來」自己停！5000人怒轟

快訊／館長委任黃國昌擔任律師！

更多熱門

相關新聞

農遊券期限倒數17天！還有191萬張沒人用

農遊券期限倒數17天！還有191萬張沒人用

農委會加碼振興三倍券推出每張面額250元的農遊券共500萬張，超過512萬國人登記，截至8月30日才使用超過309萬張，還有191萬張沒人用，農委會喊話有抽到的民眾別忘了拿出來，使用期限只到9月17日。不過，農遊券使用成效似乎較慢，農委會坦言此事回應，活動結束會抽樣研究原因，也正在規劃最後未使用票券如何利用。

無視民意的美豬進口政策

無視民意的美豬進口政策

美豬開放座談　陳吉仲：預期台灣豬仍保有競爭性

美豬開放座談　陳吉仲：預期台灣豬仍保有競爭性

陸籍漁船疑遭撞翻覆　14名船員只找到2人

陸籍漁船疑遭撞翻覆　14名船員只找到2人

陳吉仲4點保證提高豬農收入

陳吉仲4點保證提高豬農收入

關鍵字：

漁業署農委會漁船遠洋漁船外籍船員魷釣漁船防疫旅館

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

15歲小小彬升高中了！

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動M化定位車

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

國一女見網友失聯　學校3項聲明

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

趙小僑跳ITZY舞蹈　兒嚇壞：媽太強了

梅莎最接近台灣時刻到　將轉強颱

男歌手飲料遭下鉛毒「毀嗓10年」崩潰引退！爆兇手是爆紅男星

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面