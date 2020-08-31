美豬開放座談　陳吉仲：預期台灣豬肉還是會保有競爭性

▲農委會主委陳吉仲針對美豬開放，與桃園市養豬座談時強調國內仍保有競爭性。（圖／桃園市府農業局提供）

記者楊熾興／桃園報導

因應2021年1月1日含萊特多巴胺美豬開放進口，農委會主委陳吉仲30日特別至桃園肉品市場與養豬業者座談，並強調108年進口豬肉美國僅占1%，加拿大8%，開放後預期台灣豬肉還是會保有競爭性。

▲陳吉仲(右)對養豬業者表示為了維持台灣豬競爭力，仍必須禁止豬農使用萊克多巴胺。（圖／桃園市府農業局提供）

陳吉仲強調，農委會也會與其他部會合作，推動學校午餐及國軍全面用國產豬肉，以及全面強制標示產地來源國。針對100億基金將運用於整體養豬產業來確產業永續，包括生鮮、加工品出口、冷鏈物流建置、舊型畜牧場改建等，後續會再邀請全國養豬協會來一起研討，決定怎麼運用法。

針對桃園市肉品市場場域老舊欲新建冷鏈屠宰線，陳吉仲表示：「掌握冷鏈才會掌握市場價格，農委會會支持肉品市場更新改建計畫，但除了冷鏈物流外，更應該考慮符合出口的標準，符合HACCP規範，為豬肉出口做準備。」來鼓勵肉品市場轉型。

陳吉仲指出，飼料管理法還是禁止台灣豬農使用萊克多巴胺，目前有些耳語在說政府會開放來客多巴胺，這部分主委也請地方政府與協會共同協助跟豬農來說明，共同做出台灣豬與進口豬之差異，讓台灣養豬產業能夠永續。

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