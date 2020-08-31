　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

生活節好物／全台瘋露營、野餐　也瘋這『滋味』！

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

圖、文／小磨坊提供

全台正夯露營、野餐，不僅要拍網美照，料理擺盤更是一大亮點，不管你是豪華派還是簡約派，千萬不要忘記備妥一組小磨坊調味料，那才是金假五告派！包準吸睛又夠味！面對即將來臨的中秋、雙十連假，你們準備好了嗎？

▲大漠蒜香風味小雞腿食譜。（圖／小磨坊提供）
▲小磨坊品質嚴選瓶裝香辛料。（圖／小磨坊提供）

小磨坊堅持嚴選優質產地生產的天然香辛料，以最完整、最齊備的風味成為您料理的好幫手，料理前醃漬、料理後淋灑，輕鬆好上手，呈現多元豐富的味蕾。

▲鹽水雞食譜。（圖／小磨坊提供）
▲蔥／蒜風味油僅需熱灑、淋、拌便能瞬放香氣與風味，解決惱人的剝皮功序。（圖／小磨坊提供）

因應現代人方便、快速的生活習慣，提供趨勢性商品『蔥、蒜風味油』作為家電烹調新選擇，製程採用新鮮原料與飽和脂肪相對低的芥花油，透過獨家酵素水解技術與低溫熱反應製程，完整保留紅蔥香、熟蒜香，僅需熱灑、淋、拌便能瞬放香氣與風味，解決惱人的剝皮功序、食材保存不易、廚房小家電香氣不足的問題，開創嶄新料理型態，更是戶外料理的一大亮點。

近年在一包到底調味料的趨勢引領下，品牌延伸『世界名菜醬』及『正港熱炒』兩個系列商品，為忙碌的上班族、喜歡戶外露營、野餐的族群們，提供快速烹調新選擇，省去準備瓶瓶罐罐、調味失敗的問題。

▲南洋叻沙雞肉串食譜。（圖／小磨坊提供）
▲『世界名菜醬』解決消費者對於異國香辛調味料不好入手的困擾。（圖／小磨坊提供）

『世界名菜醬』遵循各國菜餚風味研發，為消費者解決異國香辛調味料不好入手的困擾，正好適合無法出國但是卻又想念外國美食的饕客們。料理方式簡單、快速，只要按照醬包背面的３步驟操作，便能輕易上手；如果想要延伸創意料理，用來當作醃肉醬汁，或是燒烤時塗上薄薄的一層醬汁，小磨坊也提供多種口味供選擇，有趣又多變！

▲胡椒蝦食譜。（圖／小磨坊提供）
▲正港熱炒調味料嚴選4道台灣熱炒店點菜率最高的菜餚風味，打造一包就能到味的熱炒調味料。（圖／小磨坊提供）

『正港熱炒』遵循台人口味，嚴選4道台灣熱炒店點菜率最高的菜餚風味，打造只要一包就能到味的熱炒調味料。精選優質香辛料調配黃金比例，結合獨家油脂凝香技術，展現濃厚鍋氣與傳統風味，不管是用於料理前醃漬，還是料理中加水拌炒，只要10分鐘，輕輕鬆鬆就能端出餐廳級的美味，是露營愛好者們的調味首選喔！

如果還在為了端出什麼料理而煩惱，那麼小磨坊全系列商品會是您調味的靈感來源，不僅為您的料理增添美味，還能秒殺餐桌上的索然無味！

食譜推薦►►►
大漠蒜香風味小雞腿食譜
鹽水雞食譜
南洋叻沙雞肉串食譜
胡椒蝦食譜

更多資訊►►►
▲▼2020東森好朋友生活節。（圖／ETtoday）
⌾ 時間：2020年9月19日 11:00-18:00
⌾ 地點：台北大直美堤河濱公園
⌾ 豪華卡司輪番獻唱，多組藝人開唱從早到晚不間斷！
⌾ 限量好禮免費拿，只要完成闖關，即獲神秘小禮！
⌾ 萌寵最愛的市集，假日溜狗兼健診，寵毛孩無極限！
⌾最受歡迎手作市集，各種手作療癒小物讓人好想剁手手！
 

ET快訊
楊偉中救女兒溺斃2年了　老婆「FB跟著停擺2年」首PO文
快訊／高雄少女GPS又動了！與網友訊號「同現蹤新北」
快訊／梅莎環流雷雨彈突襲！　北北基桃大雨特報
生前幸福婚紗照…23歲日女星陳屍家中　死因出爐
15歲小小彬升高中了！「華岡制服照」身高直逼小彬彬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】台酒黑麥汁×插畫網紅「菜朝」　跨界聯名限量發售

生活節好物／全台瘋露營、野餐　也瘋這『滋味』！

「藝FUN券2.0」9時開搶！超商一早湧人潮　年輕人領父母卡幫登記

就是今天！「藝FUN券2.0」開放4大超商登記　領券享咖啡買1送1還送汽車

領三倍券剩最後2天！超商優惠一次看　咖啡買1送1、加送百元購物金

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

【廣編】台酒黑麥汁×插畫網紅「菜朝」　跨界聯名限量發售

生活節好物／全台瘋露營、野餐　也瘋這『滋味』！

「藝FUN券2.0」9時開搶！超商一早湧人潮　年輕人領父母卡幫登記

就是今天！「藝FUN券2.0」開放4大超商登記　領券享咖啡買1送1還送汽車

領三倍券剩最後2天！超商優惠一次看　咖啡買1送1、加送百元購物金

Marz23 呂士軒 G5SH齊力接唱 嘻哈電音派對一起嗨

迪化街將設美豬標示示範區　王育敏轟陳時中：連教育部長都不如

莫瑞狂轟無極限砍單場50分　金塊續命逼入決勝第7戰

16歲失智汪不讓嬤憂心！　1小時吃完飯「躺回老位置」乖睡覺

台灣製麵傳承！三峽最美老屋麵店　「豚骨拉麵」湯濃有3塊大叉燒

77.9萬起！TOYOTA「Corolla Cross」預售價出爐　主動定速全標配

結紮多年後轉念想生　不必黑科技30分鐘搞定...床戰前必備

批中央進口美豬害台　國民黨北市議會黨團組「食安正義聯盟」

桃園國際機場候機室太狂！登機前一秒都不浪費　就怕你玩到不想上飛機

關鍵在法條！劉男被判「5年↓」 就贏了　律師揭：成功起訴還太淺

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

消費熱門新聞

藝FUN券2.0可到超商登記了！優惠一次看

巧克力＋月餅迸出新驚喜！GODIVA打造絕美中秋禮盒

領三倍券剩最後2天！超商優惠一次看

「藝FUN券2.0」9時開搶！超商一早湧人潮

萊爾富夜霓紫口罩限量9/2開賣

中元普渡吃出健康好運首推吉利果

屈臣氏8／30開賣「中衛9色」口罩

「戰勝體脂肪」專業品油師公開秘訣

東森攜手envystudio引進智能魔鏡

全聯再度開賣「口罩套組」1片4元

全聯中元節廣告超狂　完整版一次看

超商最新集點巨型抱抱龍、三眼怪存錢筒超欠搶

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

藝FUN券2.0！四大超商領券優惠

更多熱門

相關新聞

野餐達人：合拍朋友是爽玩重點

野餐達人：合拍朋友是爽玩重點

你說你想帶著手機錢包鑰匙就出門野餐？打妹，這可不行，先來看看野餐的五大重點！

秋天來了要chill一下

秋天來了要chill一下

野餐就是要拍美照！擺拍掌握6訣竅

野餐就是要拍美照！擺拍掌握6訣竅

演藝圈最懂「生活」的藝人！

演藝圈最懂「生活」的藝人！

關鍵字：

小磨坊調味料2020東森好朋友生活節

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

國一女見網友失聯　學校3項聲明

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

梅莎最快今成變強颱「全台雨2天」！　最靠近時間出爐

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

41歲辣媽半年瘦下18公斤

趙小僑跳ITZY舞蹈　兒嚇壞：媽太強了

謝金河：Exxon殞落　台塑集團請小心！

藝FUN券9點開搶　4大資格曝光

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面