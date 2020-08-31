生活節好物／全台瘋露營、野餐　也瘋這『滋味』！

圖、文／小磨坊提供

全台正夯露營、野餐，不僅要拍網美照，料理擺盤更是一大亮點，不管你是豪華派還是簡約派，千萬不要忘記備妥一組小磨坊調味料，那才是金假五告派！包準吸睛又夠味！面對即將來臨的中秋、雙十連假，你們準備好了嗎？



▲小磨坊品質嚴選瓶裝香辛料。（圖／小磨坊提供）

小磨坊堅持嚴選優質產地生產的天然香辛料，以最完整、最齊備的風味成為您料理的好幫手，料理前醃漬、料理後淋灑，輕鬆好上手，呈現多元豐富的味蕾。



▲蔥／蒜風味油僅需熱灑、淋、拌便能瞬放香氣與風味，解決惱人的剝皮功序。（圖／小磨坊提供）



因應現代人方便、快速的生活習慣，提供趨勢性商品『蔥、蒜風味油』作為家電烹調新選擇，製程採用新鮮原料與飽和脂肪相對低的芥花油，透過獨家酵素水解技術與低溫熱反應製程，完整保留紅蔥香、熟蒜香，僅需熱灑、淋、拌便能瞬放香氣與風味，解決惱人的剝皮功序、食材保存不易、廚房小家電香氣不足的問題，開創嶄新料理型態，更是戶外料理的一大亮點。

近年在一包到底調味料的趨勢引領下，品牌延伸『世界名菜醬』及『正港熱炒』兩個系列商品，為忙碌的上班族、喜歡戶外露營、野餐的族群們，提供快速烹調新選擇，省去準備瓶瓶罐罐、調味失敗的問題。



▲『世界名菜醬』解決消費者對於異國香辛調味料不好入手的困擾。（圖／小磨坊提供）



『世界名菜醬』遵循各國菜餚風味研發，為消費者解決異國香辛調味料不好入手的困擾，正好適合無法出國但是卻又想念外國美食的饕客們。料理方式簡單、快速，只要按照醬包背面的３步驟操作，便能輕易上手；如果想要延伸創意料理，用來當作醃肉醬汁，或是燒烤時塗上薄薄的一層醬汁，小磨坊也提供多種口味供選擇，有趣又多變！



▲正港熱炒調味料嚴選4道台灣熱炒店點菜率最高的菜餚風味，打造一包就能到味的熱炒調味料。（圖／小磨坊提供）



『正港熱炒』遵循台人口味，嚴選4道台灣熱炒店點菜率最高的菜餚風味，打造只要一包就能到味的熱炒調味料。精選優質香辛料調配黃金比例，結合獨家油脂凝香技術，展現濃厚鍋氣與傳統風味，不管是用於料理前醃漬，還是料理中加水拌炒，只要10分鐘，輕輕鬆鬆就能端出餐廳級的美味，是露營愛好者們的調味首選喔！

如果還在為了端出什麼料理而煩惱，那麼小磨坊全系列商品會是您調味的靈感來源，不僅為您的料理增添美味，還能秒殺餐桌上的索然無味！

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⌾ 時間：2020年9月19日 11:00-18:00

⌾ 地點：台北大直美堤河濱公園

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