質感女孩的「理想生活要素」超簡單！　蒐集這5點展開美好一天

人嘛！開始出社會賺錢後，有點小積蓄就會開始想提升自己的生活品質和質感，無論是實際面還是精神面，都少不了「儀式感」。這些儀式感拼湊出了我們的理想生活，今天就想和大家分享一下有質感的女孩都是由那些元素組成的吧！

1. 舒適的房間

一整天的奔波讓人疲累，回家後只想龜在自己的小空間，如果能把他打造成自己喜歡的風格，搭配上舒適的家具、香氛，就算在外遇到多雷的同事多爛的主管劈腿的前任，那疲憊的心完全一掃而空。

2.快樂的工作

雖然說大家出來工作都是混口飯吃，不過如果能從工作找到成就感，甚至成為別人眼中學習的對象，相信在賺錢的同時也能感受到工作帶你的快樂，畢竟我們人一輩子有三分之二的時間都在工作，如果還找一份做了不快樂只會受氣的工作，那有什麼意義呢？



3.家人和朋友的陪伴

任何金錢都比不上家人朋友的陪伴，如果有著高質感的生活但身旁卻沒有人一起分享同樂，那有什麼樂趣可言呢？與人相處的時間都是很寶貴的回憶啊～

4.工作之外的休閒興趣

每天除了工作之外，放假之餘也可以去找自己喜歡的事情做啊～並不是每個人都能把興趣當飯吃，就算是這樣，吃久了後也會股壓力，興趣就不單單只是興趣了。所以找到其他可以讓你完全無壓力放鬆的休閒，也是高質感生活中必備的哦！



5. 適當的休息和有個說走就走的衝動

當然也會有想要自己喘息的空間，適當的耍廢什麼都不做，除了修復身體的疲勞之外，也可以讓心靈得到淨空的時間。每隔一段時間就安排個小旅遊或是度假，不管是在哪裡，徹底的放鬆休息絕對有利於找回努力生活的動力哦！

在合理的範圍內保有「說走就走」的衝動，也是為趨於平淡的生活注入點熱血活力，尤其是當大家各自有了自己的生活和事業之後，想揪個朋友吃飯都很困難了，更別說大家聚在一起談天說地憶當年了。



正好現在就有個機會讓你們可以「有理由」的聚在一起了～東森好朋友Chill生活節來囉！有最豪華的歌手陣容，給你們一場最報復性的音樂盛會。

東森好朋友生活節

✔時間：2020年9月19日 11:00-18:00

✔地點：台北大直美堤河濱公園

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