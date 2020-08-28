野餐達人5大重點「美食光景加上對的人」　倒臥在河畔倒影旁

秋高氣爽的好天氣，就別再躺床耍廢啦，一起和好朋友出門踏青野餐去吧~什麼？你說你想帶著手機錢包鑰匙就出門野餐？打妹，這可不行，先來看看野餐的五大重點！

食物安全hen重要



以食物方面來說呢，如果要在家準備，就必須注重清潔、生熟食分開，食物運送期間也要注意溫度的控制。若是直接購買現成的食品，如生魚片壽司、烤雞、蛋糕等等，都要儘速食用完畢，免得食物放久變質，吃壞肚子可就不好了。另外，也別貪心買或帶太多食物，否則散會時大家還要分食，也是一種麻煩。而野餐也常用手拿取食物，所以準備乾洗手或是清潔液、清水，也是很重要滴！

和好友一起dress code吧



這種朋友之間聚餐的場合，穿得輕鬆就好，但若是有了服裝上的搭配那更好！除了可以用顏色和好友一起dress code，也有不少女生喜歡用碎花當作服裝主題呢。



好的天氣帶你上天堂，爛的天氣讓你超不爽



像是華山、大湖公園、大佳河濱公園、美堤河濱公園等，都是野餐的好去處，地點決定好，時間也要選對呀！天氣太熱會中暑不行，下雨會淋成落湯雞也不行，當然是秋天午後最適合啦，徐徐的微風吹來，再加上chil到不行的音樂，還有好友作伴，堪稱人生最爽沒有之一！



你問我全世界哪裡最美？答案是「你身邊」



這根本是重點中的重點，選對人一起野餐，絕對快樂加倍！大家開開心心出來玩，千萬別埋頭吃飯！和好友聊聊近況、八卦，或者回憶校園青春往事，從行天宮聊到外太空，再從外太空聊到內子宮，能夠暢所欲言94爽啦！

魔鬼藏在細節裡，自備小道具就能稱霸全場



野餐墊必備之外，若你不是自帶BGM的人，那就一定要自備藍芽喇叭，除了填滿安靜的片刻，也能讓氣氛昇華，私心推薦落日飛車或deca joins，如果你要播草東沒有派對也OK啦，我一定第一個加入（？）



講到這邊，酸酸們有沒有被我生火呢？心動不如馬上行動，趕快揪好友一起參加ETtoday「東森好朋友Chill生活節」，不用帶喇叭就有好音樂，還能順便遛毛孩，這麼好康的活動錯過實在可惜，9月19日在美堤河濱公園等你喔喔喔～

東森好朋友生活節

✔時間：2020年9月19日 11:00-18:00



✔地點：台北大直美堤河濱公園

★豪華卡司輪番獻唱，多組藝人開唱從早到晚不間斷！

★限量好禮免費拿，只要完成闖關，即獲神秘小禮！

★萌寵最愛的市集，假日溜狗兼健診，寵毛孩無極限！

★最受歡迎手作市集，各種手作療癒小物讓人好想剁手手！

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