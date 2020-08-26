鬆弛自信的生活玩家！　年輕人口中的「Chill」 不懂真的不夠秋

每年新的流行語像是一道道掀翻在網路汪洋上的潮浪，所以你可能搞不懂「咩噗」、「本斥但大」、「找賽班」是什麼意思，頂多當場傻眼愣住的表情，被別人說你實在不夠chill...對，這個「秋」的說法，早就不只是紅個一年就死去的流行語了。



年輕人口中說的Chill，其實是一種「生活態度」



搜尋正經八百的英文字典，會找到「Chill」的本思是寒冷、冷卻，所以美國人講這個字，延伸出冷靜的意思，例如你看到同事被別人衝康，氣得接近爆發邊緣了，你就可以跟他說「chill out」冷靜一下再想想，別那麼意氣用事，以免事情越弄越複雜。

再來「Chill」就被拿來描述那種「別人笑我太瘋癲，我笑別人看不穿」的頂級心態，這種人面對山洪猛獸只是嘴角一撇輕笑帶過，同時擅長在人群中玩鬧帶氣氛、自己開得起玩笑，大家就會說這個人很chill，接近「他這個人很酷」「很上道」的意思。

做人嘛，越chill越接近知足常樂，身處任何情況都安心自得的樣子。所以chill後來就跟放鬆relax連結在一起了，還變成一個組合字chill+relax=「chillax」，講得就是冷靜又放鬆的樣子。



Chill還有幾個用法，像是「出去玩、聚一下」、「O不Okay？」的意思。在台灣很多人直接音譯成秋天的秋，所以實際用起來，就會變成「要不要跟我出去秋一下？」「他有秋嗎？」，但你要注意netflix n chill意思不只是在家耍廢看netflix，那是問人要不要跟他回家啪啪啪的特別用法。



至於那種「他秋很大」指的是什麼，我們這邊先不提，是壞小孩才需要知道。



講到這裡，你覺得自己夠秋嗎？或是你的好朋友都是很秋的咖？不管是不是，9月19號都歡迎來台北大直美堤河濱公園，跟東森好朋友Chill生活節一起秋，丟掉那些煩死人的生活瑣事，躺在野餐墊上聽爽歌，當個舒服鬆弛的生活玩家。

東森好朋友生活節

✔時間：2020年9月19日 11:00-18:00



✔地點：台北大直美堤河濱公園

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