黃敏惠「一日交警體驗」　提醒高齡機車騎士二段式左轉

▲嘉義市長黃敏惠扮演交通警呼籲交通安全 ，民眾遵守交通安全送大白熊。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為提醒高齡機車族務必採二段式左轉，嘉義市政府特別拍攝「一日職人體驗─交警篇」影片，黃敏惠市長親自擔任一日交通警察，於路口與高齡機車族互動，送出限定版大白熊「乖乖」，獎勵有乖乖二段式左轉的高齡長輩，長輩們開心不已，畫面相當生動有趣。

市警局交通隊指出，交岔路口是最容易發生交通事故的地點，「機慢車於路口逕為左轉」是重要肇事原因之一，今年1至6月份仍發生40件左轉彎未依規定肇事案件，導致55位民眾受傷。

▲市長黃敏惠呼籲民眾遵守交通規則 。（圖／記者翁伊森翻攝）

據統計今年1至6月全市機車違規案件以左轉未依規定8120件最多，違停3701件居次，闖紅燈3193件第三。分析65歲以上高齡者違規樣態，分別為闖紅燈(13%)、紅燈右轉(11.72%)、行駛禁行機車道(11.65%)、無照(11.04%)及左轉未依規定(9.69%)。其中左轉未依規定雖非比率最高，違規件數卻高達787件，是高齡者違規件數中最多情況。

▲未遵守二段式左轉，遭員警攔下開罰」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

影片中黃敏惠特別穿上警察制服，與員警一同執行勤務。沒有遵守二段式左轉的阿伯，被發覺攔下，員警說明路口危險性，開立一張罰單。

另位有遵守的阿姨，被攔下時，委屈的說：「我有遵守二段式左轉啊，怎麼還被攔下來呢？」黃敏惠市長先提醒她安全帽要扣緊，告訴她因為有乖乖二段式左轉，所以有限定版大白熊「乖乖」獎勵，頓時讓這位阿姨臉上表情由靦腆轉為開心微笑，模樣相當可愛。