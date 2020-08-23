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嘉市青少年三對三籃球賽228組隊參賽　挑戰組身障生一般生協力合作

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▲▼ 青少年三對三籃球賽熱鬧開打 228組隊參賽今年首次增設融合挑戰組 身障生與一般生協力合作 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市青少年三對三籃球賽228組隊參賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市青少年三對三籃球賽邁入第16年，深受青少年歡迎，近年除了加入親子三對三籃球賽及「我是神射手」三分球大賽2種休閒競賽外，今年另外新增設融合挑戰組:2位身障生與1位一般生組隊參加，鼓勵弱勢團體參加。初賽於港坪運動公園體育館熱鬧開打，共吸引228隊青少年及親子組等隊報名參加，競爭激烈，決賽結果將於23日公布。

嘉義市市長黃敏惠出席開球儀式表示，嘉義市在暑假期間辦了很多的球賽，為了讓所有的青少年有一個活動的場域，同時希望孩子們『耍球不耍狠、尬球不尬車』，歡迎青少年朋友及家長們一起來參加這場健康熱情的籃球盛會。

今年的賽事結合仁義中學及微笑運動用品舉辦青少年暨親子三對三籃球賽，共吸引228隊青少年及親子組隊報名參加，其中分別有青少年組191隊、親子組41隊及融合挑戰組6隊。特別增設的融合挑戰組，融合代表一個文明進步國家的表徵，融合不是一個口號和文字，而是要有具體的行動發揚它的精神。

黃敏惠進一步指出，三對三籃球賽很容易彼此切磋，最重要的是團隊的精神，今天球場超過1000位的人員來參與，希望孩子平日養成運動的習慣，親子一起打球形成一股風氣，使嘉義市成為一個真正快樂有活力的城市。

賽事的活動亮點為首次新增的融合挑戰賽，以2位身障生與1位一般生組隊參加，比賽結果也於今早出爐，其中身障生是來自於國立嘉義特殊教育學校的學生，為了備戰此次的嘉義市青少年三對三籃球賽，孩子們還在暑假中到校集訓，此次為國立嘉義特殊教育學校第一次參加嘉義市籃球賽，為使比賽更加精采，參賽學生皆為該校籃球常訓班一時之選，其中幾位學生更在其他體育賽事已取得優秀成績。

包含在2019阿布達比夏季世界特殊奧林匹克運動會擔任中華台北桌球代表隊的選手、同時也榮獲個人單打銀牌的吳宜璉同學；另外還有曾於2017奧地利冬季世界特殊奧林匹克運動會擔任中華台北地板曲棍球代表隊選手的蔡昭瑋同學、及曾擔任2019特奧全球青少年領袖峰會中華台北代表的郭佑誠同學也參與此場賽事，黃敏惠市長特別頒贈獎盃及獎金鼓勵他們努力奮戰、永不放棄的精神。她並回憶2019年在阿布達比帶團參與夏季世界特殊奧林匹克運動會時在場中為他們加油，並指出特奧的精神就是「勇敢嘗試 爭取勝利」。

▲▼ 青少年三對三籃球賽熱鬧開打 228組隊參賽今年首次增設融合挑戰組 身障生與一般生協力合作 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長黃敏惠親自下場投籃 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 青少年三對三籃球賽熱鬧開打 228組隊參賽今年首次增設融合挑戰組 身障生與一般生協力合作 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲融合挑戰組別前六名頒獎 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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