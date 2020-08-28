嘉市公私立中小學校長會議　結合嘉義大學「實驗教育」

▲▼嘉市府召開109學年度第一學期公私立中小學校長會議 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府日前在台南市柳營區江南渡假村召開109學年度第一學期公私立國民中小學校長會議。市長黃敏惠親自主持，強調就如同新冠肺炎疫情衝擊，世界無法等台灣準備好；孩子的教育也是一樣，要「超前部署」，為未來做好所有的準備。校長會議聚集嘉義市中、小學、公幼校(園)長與會，以「教育111 學習愛+1-邁向教育4.0」為主題，並邀請國教署署長彭富源、前國教署署長吳清山教授、2Plus設計執行長王亞灣、嘉義大學校長艾群「實驗教育」專業團隊等進行專題講座。

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「超前部署」再下一城！ 現場嘉義大學校長艾群特別代表捐贈樹苗給予嘉義市8所國中及20所國小，決定在校園植樹，由市長黃敏惠代表接受，未來將引領節能減碳，進而營造校園生態棲地。

黃敏惠強調，教育應從源頭思考起，正如同艾群校長所言，「教育是我們要培養什麼樣的孩子?而要達到適性揚才，仰賴學校的掌舵者-校長們，您們是決定政策成敗的關鍵人物，孩子是最重要的未來，讓教育成為嘉義市重要的品牌。」



而今年教育處幾個重大活動與規畫(日環食、科學168、冷氣系統安裝)都是以教育為出發點，日環食等活動更展現「拚教育也能拚經濟的」的一面，一掃疫情陰霾。其中，嘉義市國中小學全面安裝冷氣也是「超前部署」，安裝冷氣系統需要克服議會預算、事前說明溝通、解決電力系統問題等，「而嘉義市更走在全國之先，成為國家政策。」

黃敏惠表示，在地的嘉義大學可提供許多後援，而實驗教育展現多元教學管道，讓孩子們發揮長才。如何讓學生學得更好，十年之後回想現在所付出的努力，會感謝現在開始努力的大家。而未來校園植樹，「延伸校園就是公園的概念，讓校園成為生態棲地」，像是頂庄社區的光臘樹復育獨角仙有成就是一例。而安裝冷氣後，減碳的生命、環境教育，以及社會責任必須承擔。植樹不僅可以綠化、固碳、降溫與提供生物棲所，也呼應此次會議主題「教育111學習愛+1」中「一年一千棵樹」。

嘉義大學校長艾群指出，教育部期望藉由植樹降低排碳量，讓校園成為生態環境，此次贈苗選擇4種(光臘樹、楓香、臺灣櫸、黃連木)適合校園種植的台灣原生種苗木，預期可以吸引獨角仙、五色鳥、蝴蝶、蟬等豐富生態。將由嘉大農學院先至28所學校盤查，依據土地面積、土壤性質等，決定種植樹種，後續由嘉大輔導種植與移植等。

有效讀寫，幫助、成就每個孩子的學習。教育處長林立生談到，這次會議特別準備讀寫教育專家-曾世杰教授的著作「有效讀寫」，從深入淺出的教學現場觀察，以「證據本位」與「人文關懷」的視角出發，梳理出有效能、有策略的讀寫教學脈絡，新課綱重視「跨領域學習」，強調加深與加廣，長文閱讀、思考跨界，儼然已成為21世紀學子必備的重要能力。

繼「教育12345 五心政策」後，市府今年提出「教育111 學習愛+1」政策，就是「一校一特色」、「一生一專長」及「一年一千棵樹」。教育應該不一樣！期許校長都能透過翻轉傳統的教學模式，激發學生的學習興趣，創造出不同的教育風貌。

本次會議安排課程包括:嘉義大學艾群校長所率領的「實驗教育」領域專業團隊，傳達培養逆境智商、競爭力、創新教育、態度與價值觀的重要、2Plus設計王亞灣執行長闡述桌遊的教育意義和創新歷程，用新的眼光看待遊戲，培養孩子閱讀理解、反應思考、記憶運算，「書要讀，遊戲也要玩」，讓遊戲成為生活中的一部份及前國教署署長吳清山教授講授「幸福教育的實踐」，幸福需要學習，也需要教育。今日黃敏惠市長也頒贈108學年度口腔保健特優學校獎牌與獎金給嘉義市林森國小。