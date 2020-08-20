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黃敏惠陷論文門！嘉義大學深夜還原真相　她提3點公開碩士證書

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記者黃翊婷／綜合報導

李眉蓁「論文吹哨人」、前促轉會副研究員吳佩蓉在臉書PO文，質疑嘉義市長黃敏惠的碩士學位有爭議。對此，嘉義大學深夜發表聲明表示，黃敏惠是在2002年9月就讀嘉義大學管理研究所碩士在職專班，並在2005年1月通過口試取得碩士學位，全程都有符合規定。

▲▼國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，黃敏惠站台。（圖／實習記者方敬攝）

▲黃敏惠曾在李眉蓁的選前之夜幫忙站台。（圖／實習記者方敬攝）

吳佩蓉19日下午4時許在臉書PO文表示，她在台灣博碩士論文知識加值系統、華藝中文碩博士論文資料庫、嘉義大學圖書館等平台搜尋，都沒有找到黃敏惠的「國立嘉義大學管理碩士」論文，但是在嘉義大學管理學院網站的歷屆論文與技術報告題目中，查到題為「城市品牌之研究－以嘉義市為例」的技術報告，這相當於是把碩論當成技術報告繳交，根本是在鑽法律漏洞。

另外，吳佩蓉還質疑，翻找黃敏惠歷年來的選舉公報與就任公職機關網頁，赫然發現她的學歷呈現「進擊」與「升值」態樣，從2001年第五屆立委選舉公報上註明的「國立嘉義大學管理研究所碩士學分班」，到了2004年第六屆立委選舉公報，卻變成「國立嘉義大學企管碩士在職專班」，相隔一年，2005年第七屆嘉義市長選舉公報中，最高學歷已成為「國立嘉義大學企管碩士」。

對於外界的質疑聲浪，嘉義大學19日深夜發表聲明回應。根據《聯合新聞網》報導，嘉義大學還原黃敏惠取得管理碩士學位的過程，表明她是在2002年9月就讀管理研究所碩士在職專班，花了2年半的時間修完所有必、選修學分，並在2004年12月出席「企業問題研討」時公開發表，最後在2005年1月通過口試正式取得學位。

黃敏惠PO出碩士學位證書。（圖／翻攝自Facebook／勇媽阿惠-黃敏惠）

▲黃敏惠公開碩士學位證書。（圖／翻攝自Facebook／勇媽阿惠-黃敏惠）

而黃敏惠也在同日深夜於臉書PO出碩士學位證書，提出3點澄清自己取得學位的過程都是合法的，針對特定人士抹黑，她深感遺憾，首先，她是在2000年進入國立嘉義大學管理研究所碩士學分班就讀，於2002年考取國立嘉義大學管理學院碩士在職專班（EMBA），並於2005年1月完成學校畢業要求，正式取得管理學碩士學位，絕無「進擊」、「升值」之事。

黃敏惠接著點出第二點，2001年時嘉義大學是教育部當時唯一核准碩士論文、技術報告雙軌並行的碩士在職專班學校，她選擇以實務導向的技術報告，一切合乎當時制度與法規，「技術報告具有解決實務問題的價值，我不是特例，也未鑽法律漏洞」；第三點，畢業前她也依照學校規定，參加口試答辯及技術報告公開發表會，之後正式取得碩士學位，當時制度並無規定需將技術報告上傳至「台灣博碩士論文知識加值系統」等資料庫，針對論文典藏議題，她也不是特例，所有程序皆依校方規定完成。

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