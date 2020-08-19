李眉蓁「論文吹哨人」盯上嘉義市長　黃敏惠回應：依規定交技術報告

▲嘉義市長黃敏惠回應碩士學位爭議 。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

李眉蓁論文案的吹哨人、前促轉會副研究員吳佩蓉，這次盯上嘉義市長黃敏惠的碩士學位爭議，直言在各項查詢系統中，都查不到黃敏惠的「國立嘉義大學管理碩士」論文。對此黃敏惠本人親自回應表示，當時依學校規定繳交技術報告。

吳佩蓉在臉書上發文表示，在「臺灣博碩士論文知識加值系統」、「華藝中文碩博士論文資料庫」、「嘉義大學圖書館」查找，但是在該校管理學院網站的歷屆論文與技術報告題目中，查到題為「城市品牌之研究－以嘉義市為例」的技術報告。

▲李眉蓁論文案吹哨人吳佩蓉，這次出手爆料嘉義市長黃敏惠的學位爭議。（圖／取自吳佩蓉臉書）



吳佩蓉直言，除了「藝術類」或「應用科技類」性質的研究所，可以用「技術報告」取代論文，但是「管理研究所」是哪門子的「應用科技」？該提交碩論卻僅送技術報告，根本是鑽法律漏洞！

吳佩蓉還質疑，黃敏惠歷年來的選舉公報與就任公職機關的網頁，赫然發現她的學歷呈現「進擊」&「升值」態樣，從2001年第五屆立委選舉公報上註明的「國立嘉義大學管理研究所碩士學分班」，2004年第六屆立委選舉公報上變成「國立嘉義大學企管碩士在職專班」，相隔一年，2005年第七屆嘉義市長選舉公報，黃敏惠的最高學歷已成為「國立嘉義大學企管碩士」。

根據《聯合報》報導，黃敏惠表示，她是國立嘉義大學管理學院碩士在職專班（EMBA）畢業，當時依學校規定繳交「技術報告」，至於選舉公報未來會寫完整，避免誤會。

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