嘉義市立棒球場改善工程　迎接12月諸羅山盃國際少棒賽

▲嘉義市長黃敏惠視察嘉義市立棒球場軟硬體設備改善工程 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市立棒球場是KANO精神的發源地，在此薪火傳承的選手更是為臺灣棒球發展寫下一頁頁璀璨篇章。為了提供培養更多基層棒球選手，及讓各級賽事球員有更好的比賽場地，市府向教育部體育署爭取前瞻經費8500萬元，加上市府自籌經費，共投入1億2150萬元，針對球場看台與座椅的更新、天然草皮鋪設、場地排水改善及計分板更新等，辦理嘉義市立棒球場軟硬體設備改善工程，工程於4月底開工，工期7個月，目前工程進度50.15%，預計在今年11月完工。

▲現場人員進行解說 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠視察嘉義市立棒球場時表示，嘉義市長期重視教育的扎根及體育的發展，除了爭取硬體建設資源，也積極培訓國中小基層棒球選手，成立棒球隊，致力於各級棒球選手的銜接。而每年主辦諸羅山盃國際少棒賽，在市府團隊以及施工團隊的努力下亦將於今年的12月如期舉辦，希望整新後的場地位為與會的小選手及觀賽民眾帶來更好的比賽場地及觀賽體驗。

▲棒球場內外野進行翻土整建 。（圖／記者翁伊森翻攝）

更新後的球場將能夠解決過往球場排水功能不佳的問題；另外座椅更新，看台面層更新、新設的LED記分板及打擊視線牆等現代設施則可以讓民眾有更佳的觀賽體驗；而整修過後的重訓室、貴賓室以及裁判休息室等空間，亦將有更現代化的設備及更舒適的環境。

此外配合觀光新聞處城鎮之心「步行散策 樂活水岸」工程，使嘉義市立棒球場內外在今年能夠煥然一新，讓來自世界各地的球員及球迷可以感受到全新的嘉義市立棒球場。

嘉義市百年球場，是許多嘉義人的棒球記憶所在，從1931年的甲子園榮耀的KANO孕育地，到1998中華職棒滿場開打的震撼，有許多專屬嘉義的榮譽在此代代傳承，透過這次整修將有機會讓這傳承一世紀的榮譽再次發光發熱，孕育更多屬於這塊土地的美好記憶與榮譽。