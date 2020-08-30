　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9月「7大新制上路」終極懶人包！租屋電費設限、北市推停車吃到飽

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者周亭瑋／綜合報導

2020年9月起，有許多新制上路，包括為期1個月的全國路口安全大執法、兒童安全座椅新規定；另外，還有與民眾荷包息息相關的租屋新制、機車汰舊換新補助等。《ETtoday新聞雲》記者整理出7大新制懶人包，讓讀者一目了然。

交通部路口安全大執法（9月1日起，為期1個月）

執法重點項目：
●駕駛→汽機車不停讓行人；車輛轉向不暫停讓行人優先通行；汽機車闖紅燈及紅燈右轉。

請繼續往下閱讀...

●行人→未依規定行走行人穿越道；未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路等。

台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）2496178

▲北市推機車路邊停車月票。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

機車汰舊換新補助（9月1日起）

換購機車者：
●可以改向「新車車籍設籍地的環保機關」提出補助申請。
●無須檢附「汽機車異動登記書影本」（可從相關資訊系統查詢）。
●無須檢附相關文件，例如新車照片（行照已有相關資訊）。
●補助金額採分年度調降：
2020年底前→補助最高新台幣5000元
2021年→補助降為3000元

換購電動自行車者：
●向「戶籍地的環保機關」提出申請。
●需附上新購車輛照片。
●改為檢附「發票影本」即可。

▲台南市政府交通局為讓低頭族抬頭挺胸過馬路，選定人潮聚集的海安商圈、湯德章紀念公園週邊路口，試辦增設行人號誌燈輔助顯示屏（VMS）。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林悅翻攝）

兒童安全座椅新規定（9月1日起）

●開車載2歲以下幼童，必須使用「攜帶式嬰兒床」或「後向式安全座椅」。
●2-4歲以下，且體重18公斤以下者，應坐於車輛後座「幼童用座椅」，並優先選用「後向式安全座椅」。
若未依規定，可處1500-3000元罰鍰。

全北市機車族新制

路邊機車停車月票400元。（9月1日起）
●全市每日1單20元、電動機車維持免費停車優惠。（9月7日起）
●原本內科、松山車站、士林夜市等路邊區域性月票，即日起將停售。
●停車月票可到北市停管處官網訂購。

▲床,房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲租賃期間，房東不得用任何理由要求調漲租金。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

租屋新制（9月1日起）

電費部分
新制明定分租套房或雅房的房東所收取的電費需
●區分為夏月（6月-9月）及非夏月（10月-5月）
不得超過台電鎖定最高級距上限：夏月每度6.41元，非夏月每度5.0.3元。

合約、住房部分
●簽約時，應出示有權出租住宅的證明文件。
●簽約時，說明房客負責修繕的項目及範圍。
●租賃期間，房東不得用任何理由要求調漲租金。
●租賃期間，保持住宅合於居住使用。

便利商店代收稅款新制（9月16日起）

四大超商代收稅款限額，提高為每筆3萬元。
●開放非現金支付工具繳納稅款，包括實體信用卡、行動支付、電子票證。

B、C肝免費篩檢新制（9月1日起）

將免費Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢對象擴大至79歲，每年可望增加30萬人受惠。

►口碑超強小金瓶

▼超商代收稅款限額提高至每筆3萬元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲▼小七隱藏版冰淇淋 。（圖／資料照）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
新竹南寮放風箏　童遭「強風捲上天猛甩」高空掙扎影片曝光
坎坷男燒成焦屍生前暖舉曝！卻連1張近照都沒　12年前照當遺照
台灣輸出上海第三例確診個案資訊曝光！之前都住在美國
18歲男剛拿到機車駕照　北宜跑山「突詭墜邊坡亡」驚悚影片曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園客運偽造工時！公總突襲「現抓245件違規」　重罰220.5萬

9月「7大新制上路」終極懶人包！租屋電費設限、北市推停車吃到飽

大雷雨灌嘉義台南！7縣市「豪大雨特報」　屏東嚴防豪雨彈來襲

上海第三例「台灣輸出」是20多歲年輕人　莊人祥：在美國感染機率高

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動　網曝：長期留任都有2把刷子

養豬協會提3訴求護國產豬　陳吉仲4點保證提高農民收入

影廳椅子積一灘尿！她一坐下「內褲濕透」噁爆　業者草回：光太暗

愛妻坐月子！神隊友列「30天菜單」親手下廚　猛砸閃光彈羨煞網

獨／高雄40歲電焊工「鬼絆腳」常摔倒　這支翹不起來！醫曝：蹲太久

運安會人事異動！執行長官文霖9/1卸任　航空調查組長張文環接手

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

調皮萌娃解尿布媽黏回正確位置　下秒他露得意笑容：我又解開囉

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

Lulu闖金鐘收「鍍金禮物」：什麼爛東西！　突擊ETtoday遇男粉表白「單膝下跪送花」

坎坷男豆漿店成焦屍無人辦後事　神秘暖心董娘：我來送他一程！

桃園客運偽造工時！公總突襲「現抓245件違規」　重罰220.5萬

9月「7大新制上路」終極懶人包！租屋電費設限、北市推停車吃到飽

大雷雨灌嘉義台南！7縣市「豪大雨特報」　屏東嚴防豪雨彈來襲

上海第三例「台灣輸出」是20多歲年輕人　莊人祥：在美國感染機率高

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動　網曝：長期留任都有2把刷子

養豬協會提3訴求護國產豬　陳吉仲4點保證提高農民收入

影廳椅子積一灘尿！她一坐下「內褲濕透」噁爆　業者草回：光太暗

愛妻坐月子！神隊友列「30天菜單」親手下廚　猛砸閃光彈羨煞網

獨／高雄40歲電焊工「鬼絆腳」常摔倒　這支翹不起來！醫曝：蹲太久

運安會人事異動！執行長官文霖9/1卸任　航空調查組長張文環接手

盡量別用它！「牙線、牙間刷、牙線棒」效果大比拼…醫曝選擇關鍵

中職／猛威爾被保送投倒　餅總：對手策略成功

台中以南7縣市大雨特報　屏東東港鎮、新園鄉發布「淹水一級警戒」

心機同伴搶位子假裝邀玩！汪被騙下來淚眼懵呆　媽：牠每次都上當

中職／與奇優力曾是隊友還睡過　張進德久違相見先開嗆

吉林國家糧倉玉米爬滿蟲！官方認了：月初就發現「除蟲效果不好」

《以家人之名》5大戳心金句：有一天突然發現，分離才是人生常態

「選錯人天天清明節」　連勝文批蔡英文：捍衛主權靠卑躬屈膝

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小妹妹遭「強風捲起」高空中猛甩

1400萬買一隻綿羊！史上最好吃　特克塞爾羊拍賣創「天價」

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

中彈後43小時　館長首現身曝照片

館長槍擊後首直播　助理曝現況

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

台中林酒店老鼠多到要填表！複查再罰6萬

搭自強號南下遇射精狼　妹子一摸頭嚇哭

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

2300元一秒脫單　30公斤是欲望的重量

梅莎今晚飆車北上⋯開學日灌雨彈

逛好市多「這句話」不能信　她親身驗證！

風王「梅莎」不排除轉強　今晚開始有雨

館長挨3槍滾下車！助理還原始末

長腿女玩命拍美照　攀坐3樓外牆

周日口罩懶人包　想買中衛就跑這！

快訊／梅莎颱風轉中颱！最接近台灣時間曝光

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

孫安佐健美比賽「白斬雞」超顯眼

前拓荒者明星球員羅賓森逝世享年53歲

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

館長案槍手　傳替「竹聯雷堂」辦事

中彈後43小時　館長首現身曝照片

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

館長槍擊後首直播　助理曝現況

館長拍「尊龍KTV腥色包廂」傳惹2大黑道

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

放話「灌藥館長老婆」！屁孩下場慘了

3霸狂打運將被4援軍逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

更多

最夯影音

更多
賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙
Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面