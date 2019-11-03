急煞害寶貝女兒遭豆漿燙傷　未坐安全座椅、椅背卡榫鬆脫…粗心爸好自責

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區一名4歲女童遭到滾燙豆漿燙傷意外，造成她全身60%2度至3度燒燙傷，目前還在醫院手術清創中，起因就是粗心的爸爸未讓她坐兒童安全座椅，更未察覺後座椅背卡榫鬆脫，導致在緊急煞車時，桶裝豆漿推擠椅背，潑灑到女童身上。

▲何爸爸買3桶熱燙豆漿，竟從後行李廂衝過靠背，燙傷4歲女兒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

3日上午，34歲何姓爸爸開著剛買的中古進口休旅車，後座載著4歲及6歲女兒，買了3大桶20公升裝的滾燙豆漿，晚間要送到三重體育館參加靈鷲山佛教團水陸法會，卻在行經三重區中正北路停等紅綠燈時，緊急煞車。根據監視器畫面，休旅車急煞後約7秒，就緩緩往右切到路邊停靠，當時機車騎士、自行車騎士都紛紛轉頭觀看發生了什麼事。

▼4歲女兒未依規定乘坐兒童安全座椅，導致意外發生。（圖／記者陳以昇翻攝）

由於何父煞車力道抓不準，踩得太用力，當時4歲女兒未依規定乘坐兒童安全座椅，整個人往前掉到腳踏墊上，放在後行李廂的桶裝豆漿因慣性往前推擠，加上後座椅背卡榫鬆脫，滾燙豆漿無情地潑灑在女童身上。

何父緊張地載著大哭的女童返回五股區住家，卻無力處理，緊急報警，才將女童送往新光醫院救治，但因全身60%2度至3度燒燙傷，目前正在手術清創急救中。

他奶奶的美麗小秘訣

▼3桶熱燙豆漿放在後行李廂，卻因椅背卡榫鬆脫，車子急煞衝過靠背，燙傷4歲女兒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼休旅車旁還遺留豆漿。（圖／記者陳以昇翻攝）

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